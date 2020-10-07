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【新冠肺炎】將軍澳迦密主恩中學有學生染疫　學校今明兩日停課全面消毒

社會 11:05 2020/10/07

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

將軍澳迦密主恩中學有學生染疫。

本港新冠肺炎疫情反覆，將軍澳迦密主恩中學今日（7日）回覆TOPick查詢指，校方昨晚（6日）收到通告，指該校一名學生染疫。學校今明兩日將會停課作全面消毒，惟校方未有交代該名學生的年級及最後上課時間。

【新冠肺炎】確診者曾到太古城百老匯戲院　百老匯稱周四重開可安排退票

迦密主恩中學今日（7日）將會停課上半天，而下半天將按網上授課，中六補課班則按原定安排。根據教育局於9月初更新的《學校健康指引》，當衞生防護中心證實有教職員或學生確診新冠肺炎時，中心一般而言會建議該校須暫停校內面授課及活動14天，並按需要為全校學生及學校人員進行病毒測試。

（校方通告）

【新冠肺炎】張竹君指3宗源頭不明個案非好兆頭　籲市民保持社交距離

本港新冠肺炎疫情反覆，昨日（6日）新增8宗新冠肺炎個案，3宗為輸入個案，4宗為本地感染個案，當中有3宗屬源頭不明；另有一宗為與輸入個案有流行病學關連，

詳情即睇：【下一頁】

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記者：郭家穎

 

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