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【食用安全】打邊爐豬肉驚見含膿異物　餐廳職員辯稱﹕那是豬油【附食安中心解釋】

食用安全 11:14 2020/10/07

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

打邊爐豬肉驚見含膿異物。

不少民眾喜歡打邊爐，泰國曼谷一名網民稱，在當地一家餐廳打邊爐時，赫然發現豬肉含膿，惟他向餐廳反映時，店員竟稱「那是豬油」。

該名網民日前在twitter圖文並茂發帖稱，到當地一間餐廳享用火鍋，發現豬肉似乎並不新鮮，豬肉表面含膿，該名網民擔心食用後中毒，故找店員了解情況，要求換掉這些含膿豬肉。

豈料店員卻一口否認，辯稱豬肉白色的部分是豬油，店裡的豬肉全都是新鮮的。儘管店員一再強調豬肉片上的是豬肉，但自己認為不是，故拍照留證，並放上網盼大眾幫忙解疑。

帖文一出引起網民熱議，大批網民稱，從博主發布的照片來看，豬肉確實不新鮮，應該是放了很久，若不小心食用，很有可能會食物中毒。

本港食安中心：應切去不宜食用

本港食安中心曾解釋，豬肉內藏白色液體有多種原因，例如膿腫、又或在注射或疫苗接種後，都可能令豬肉內藏白色液體；確切的成因，需要組織病理學進一步檢查。但為審慎起見，食安中心建議市民切去受影響的部位，不要食用。

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責任編輯：羅嘉欣

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