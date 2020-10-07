【人生哲理】幫人不是一件容易的事 鄭丹瑞專欄：最易有頭威無尾陣

▲ 鄭丹瑞專欄認為，幫人不是一件容易的事。

「佢同你非親非故，你使唔使咁用力去幫佢？」好事之徒見我出心出力去幫助一個舞台劇新導演，他有點不解。

因為我年輕的時候，有位前輩毫不吝嗇地幫助過我。我問他：「我要如何回報你？」他笑一笑，要求我：「到你第日大個咗，輪到你去幫需要你幫助嘅人。」

我當時一口應承，前輩卻要我冷靜一點：「你要想清楚呀，幫人唔係一件你想得好似好簡單嘅事，幫邊個？點幫法？幫幾多？幫幾耐？一幫到底，定係幫啲唔幫啲？幫人最容易就係有頭威、無尾陣。拍心口話：放心，我幫你！然後，開咗個頭之後，就做咗無尾飛陀。」

後來，一直為口奔馳，再沒有時間把前輩的說話放在心上，向前輩承諾的事，更忘記得一乾二淨。直到年紀漸長，身邊多了一班年輕人，他們有着衝天幹勁，只是苦無機會，又或者行了太多冤枉路，我只是多口講兩句，讓他們可以從容一點去面對困難，說不上甚麼幫忙。而我認為跟年輕人合作，得益的未必盡是他們，更多是我自己。我向他們提供經驗，他們向我回饋活力，究竟誰在幫誰，也說不清楚了。

美國專欄作家喬治馬修亞當斯曾經說過：「沒有誰是能夠完全靠自己來達成人生的成就，每一位曾幫助過我們、鼓勵過我們的人，都塑造了我們的品格與思考，也促成了我們的成就。」

全文刊於《經濟日報》，原題為「幫人」