  • 26°C
香港時間 : 20201007日 (週三) 13:21
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【婚前派對】傳何雁詩劉佩玥姊妹情不再　昔日同居閨密缺席好友過大禮重要日子

娛樂 12:10 2020/10/07

分享：

熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

傳何雁詩劉佩玥不和。

劉佩玥、何雁詩和陳瀅在2015年因劇集《四個女仔三個Bar》結緣並成為好姊妹，而且更一度當上同居密友。可是在近日，不論是何雁詩的婚前派對還是過大禮的日子，卻竟然不見劉佩玥身影，因此傳出昔日姊妹情不再。

事因將出嫁的何雁詩，早前與吳嘉熙、陳瀅在酒店舉行婚前派對，之後又與賴慰玲、蔡思貝辦婚前小型Party。日前過大禮當日，陳瀅、賴慰玲和蔡思貝也在女家陪伴待嫁新娘，可是劉佩玥卻一律缺席。

劉佩玥何雁詩曾是同居密友。（劉佩玥IG）

【過大禮】陳瀅+賴慰玲+蔡思貝搶嫁女餅　何雁詩下月嫁鄭俊弘：婚期愈近心情愈緊張

何雁詩劉佩玥疑不和

昔日的好姊妹劉佩玥竟完全沒有現身見證閨密的人生重要時刻，不禁令人猜疑何雁詩和劉佩玥感情生變。

不過事後何雁詩回應傳媒查詢否認姊妹情不再，表示只是有些照片沒有上載分享，所以不見劉佩玥而已，並稱結婚當日也會邀請劉佩玥到場。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

【香港小姐】劉佩玥媽媽35年前選港姐與周海媚同屆　Moon入行7年靠媽媽釋放壓力

打入KOL圈

其實劉佩玥、何雁詩和陳瀅在拍《四個女仔三個Bar》後一起同居，後來何雁詩與鄭俊弘拍拖後搬走，劉佩玥和陳瀅隨後也各自租樓。

在今年6月，劉佩玥IG曾分享三人合體的照片，並配文：「有妳們，室內也是好天氣。」

但劉佩玥的生日派對中，也沒有何雁詩和陳瀅的身影，反而打入KOL圈子，與Lilian Kan和Miss Hunny慶祝。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

現時，劉佩玥也積極經營自己的youtube頻道，分享打扮、攝影和理財心得，頗為忙碌。

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【星Woo大戰】許廷鏗林欣彤由戰友變密友　Alfred自爆跟Mag曾不和
12:26 2020/06/10
【星Woo大戰】許廷鏗林欣彤由戰友變密友　Alfred自爆跟Mag曾不和
【姊妹不和】馮盈盈高調與TVB高層樂易玲慶生　江嘉敏疑反撃稱減少上社交網
12:02 2020/06/18
【姊妹不和】馮盈盈高調與TVB高層樂易玲慶生　江嘉敏疑反撃稱減少上社交網
【聚首一堂】80年代花旦聚黎美嫻美貌不減　曾戀梁朝偉與鄧萃雯不和後破冰維繫35年友誼
12:12 2020/09/12
【聚首一堂】80年代花旦聚黎美嫻美貌不減　曾戀梁朝偉與鄧萃雯不和後破冰維繫35年友誼
【冰釋前嫌】鄧萃雯與久休黎美嫻合照　拍《倚天屠龍記》曾不和今成好姊妹
12:29 2020/06/28
【冰釋前嫌】鄧萃雯與久休黎美嫻合照　拍《倚天屠龍記》曾不和今成好姊妹
【姊妹不和】富豪船P羅生門江嘉敏是受害者？　馮盈盈被指講大話反擊：嚴重損毀人格和聲譽
12:39 2020/06/27
【姊妹不和】富豪船P羅生門江嘉敏是受害者？　馮盈盈被指講大話反擊：嚴重損毀人格和聲譽
何雁詩 劉佩玥 鄭俊弘 陳瀅 吳嘉熙 蔡思貝 賴慰玲 娛樂人物職業 演員 歌手

最高瀏覽

【話題女王】葉璇言行出位開直播頻爆料　舊拍檔古天樂+昔日姊妹胡杏兒受牽連
14:26 2020/10/05
【話題女王】葉璇言行出位開直播頻爆料　舊拍檔古天樂+昔日姊妹胡杏兒受牽連
【天王物業】劉德華父親首置購加多利山豪宅　華仔鍾情何文田為妻女建安樂窩
18:48 2020/10/05
【天王物業】劉德華父親首置購加多利山豪宅　華仔鍾情何文田為妻女建安樂窩
【酒店Staycation】酒店房逾20人慶祝生日　酒店職員勸離開港女KOL不滿：有錢都唔會再光顧
16:32 2020/10/06
【酒店Staycation】酒店房逾20人慶祝生日　酒店職員勸離開港女KOL不滿：有錢都唔會再光顧