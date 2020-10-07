【婚前派對】傳何雁詩劉佩玥姊妹情不再　昔日同居閨密缺席好友過大禮重要日子

▲ 傳何雁詩劉佩玥不和。

劉佩玥、何雁詩和陳瀅在2015年因劇集《四個女仔三個Bar》結緣並成為好姊妹，而且更一度當上同居密友。可是在近日，不論是何雁詩的婚前派對還是過大禮的日子，卻竟然不見劉佩玥身影，因此傳出昔日姊妹情不再。

事因將出嫁的何雁詩，早前與吳嘉熙、陳瀅在酒店舉行婚前派對，之後又與賴慰玲、蔡思貝辦婚前小型Party。日前過大禮當日，陳瀅、賴慰玲和蔡思貝也在女家陪伴待嫁新娘，可是劉佩玥卻一律缺席。

▲ 劉佩玥何雁詩曾是同居密友。（劉佩玥IG）

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何雁詩劉佩玥疑不和

昔日的好姊妹劉佩玥竟完全沒有現身見證閨密的人生重要時刻，不禁令人猜疑何雁詩和劉佩玥感情生變。

不過事後何雁詩回應傳媒查詢否認姊妹情不再，表示只是有些照片沒有上載分享，所以不見劉佩玥而已，並稱結婚當日也會邀請劉佩玥到場。

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打入KOL圈

其實劉佩玥、何雁詩和陳瀅在拍《四個女仔三個Bar》後一起同居，後來何雁詩與鄭俊弘拍拖後搬走，劉佩玥和陳瀅隨後也各自租樓。

在今年6月，劉佩玥IG曾分享三人合體的照片，並配文：「有妳們，室內也是好天氣。」

但劉佩玥的生日派對中，也沒有何雁詩和陳瀅的身影，反而打入KOL圈子，與Lilian Kan和Miss Hunny慶祝。

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現時，劉佩玥也積極經營自己的youtube頻道，分享打扮、攝影和理財心得，頗為忙碌。

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