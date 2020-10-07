【親子活動】機構免費生命故事劇探討生死教育　鼓勵親子共同反思人生高低起跌【內附連結】

▲ 嘉年華節目內容包括生命劇場、生命教育講座、生命體驗攤位遊戲、生命教育展覽及音樂及綜藝表演等。(受訪者提供)

香港人普遍對死亡仍然存著忌諱，不少家長更感到難以跟孩子說生死。致力推廣生死教育及哀傷輔導的非牟利機構心繫心生命教育基金，於10月10及11日舉辦一連兩天的「樂頌生命 – 發現心繫心」嘉年華，通過輕鬆好玩的表演和體驗遊戲與大家一起探索生死，歡迎一家大細參加。

心繫心生命教育基金宣揚積極人生和珍惜生命的信念，今次齊集多個表演和義工團體參與嘉年華，望以輕鬆形式讓大家正視和認識死亡，不懼怕不輕蔑死亡，為生命歷程作好準備。大會項目統籌Clarice指出，參與表演和攤位的單位來自不同年齡層和背景，體現共融。節目內容包括生命劇場、生命教育講座、生命體驗攤位遊戲、生命教育展覽及音樂及綜藝表演等。

▲ 生老病死體驗館，適合家長帶同子女一齊玩遊戲。(受訪者提供)

專業樂手參與生命故事劇

而展會點題活動「樂頌生命 . 譜寫人生」生命故事劇是由一班義工原創，並籌備了一年，是首度公開演出；現場將由香港都會愛樂管弦團一班年青樂手首度戶外演奏，由《心繫心》義工在美妙音樂旋律下，演出生動的話劇，帶領觀眾走進不同情境，包括家人分離，喪親後如何活出不一樣的將來……，傳達哀痛之餘，對生命不放棄不畏懼的態度。

另外，現場設有生老病死體驗館，適合家長帶同子女一齊玩遊戲，動動筋骨，各攤位由2位義工帶領家長和小朋友體驗活動，以輕鬆方式，用深入淺出的方式與孩子經歷「人生高低起跌」和談生論死，讓他們重新認識自己的生命意義。

▲ 展會希望以輕鬆形式讓大家正視和認識死亡，不懼怕不輕蔑死亡，為生命歷程作好準備。(本報資料圖)

她舉例在體驗館內的「死」攤位是模擬了漂亮的靈堂，大家可以站在花牌中拍照，拍下獨特車頭相，並可以利用郵筒寫信給離世親人及在生心愛的親友們，希望大家因此消除社會對死亡的禁忌，正面討論死亡。另外「生」的攤位是設計成桌遊，讓大家抽機會及命運，寫下面對不同處境下的反思。

Clarice補充，是次活動有大量表演團體參與，小朋友體驗遊戲後可獲印花換取禮品及獎品。

「樂頌生命 – 發現心繫心」嘉年華 活動資料

日期：10月10日(星期六)及10月11日(星期日)

時間：中午12時至下午6時

地點：發現號 Vessel 03 (觀塘海濱道 86 號地下(觀塘海濱公園旁，觀塘繞道下)

門票：免費入場

查詢可到以下網站

記者：胡麗珊