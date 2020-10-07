【醫療事故】兩孩媽媽照X光驚現脊椎藏5cm斷針　疑16年前分娩打麻醉針時遺留

▲ 兩孩媽媽照X光驚現脊椎藏5cm斷針，疑16年前分娩打麻醉針時遺留。

加拿大一名兩孩媽媽疑遭遇醫療事故。46歲的Giovanna Ippolito因為覺得肩痛及右腳無力而去看診，結果照X光時驚見一支5cm長的針頭斷在脊椎內。她曾因2次分娩而接受脊隨麻醉與硬脊膜外注射麻醉，故懷疑是16年前遺留的針頭。

據《CBC》報道，Giovanna Ippolito於2年前就開始感到肩痛及右腳軟弱無力，於是接受X光檢查。結果發現脊椎藏有一條5cm長的斷針。她表示自己只因為分娩，而2度接受過脊隨麻醉與硬脊膜外注射麻醉，分別是2002年兒子出世及2004年女兒出世，故該支斷針至少插入了16年。

當我在X光片見到斷針時，真的很噁心。知道他在我脊椎上，是件很恐怖的事。每當感到疼痛時，我就會想起針頭。

Giovanna Ippolito表示，現時醫生未能確定她的肩痛和右腳無力是否因斷針造成，而且身體仍十分疼痛，針頭的位置與傷口周圍增生的組織難以移除。

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Giovanna Ippolito正向當時分娩的醫院追究責任。據了解，她兩次生產一共有3名麻醉醫生參與，其中一人於2016年因未達到護理標準，未能充分紀錄對患者的治療而遭警告。另外，她於2019年1月與院方會面後，只收到了一個含有174頁患者病歷的CD，裏面充滿醫學術語和難以辨認的手寫字，而且院方指沒有任何斷針的紀錄，所以對事件無能為力。

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責任編輯：羅嘉欣