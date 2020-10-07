【韓國新事】韓國首個Snoopy花園濟洲開幕　秘探Snoopy小屋漫步Woodstock巨型鳥巢【內附交通】

▲ 韓國首個Snoopy主題花園Snoopy Garden佔地逾8萬平方米位於自然環境優美的濟洲東部，配合主題裝置，鼓勵遊客像Snoopy般消磨時光。（相片：Snoopy Garden）

疫情關係，韓國暫時停止旅客入境，但當地仍有好多新話題景點開幕。韓國首個Snoopy主題花園Snoopy Garden，已靜悄悄於7月17日盛大開幕。這個佔地逾8萬平方米的花園位於擁有豐富資源的濟洲東部，有著如畫般的山脈、樹木和岩石美景，花園充份利用當地自然風光，配合趣味十足的主題裝置，鼓勵遊客像Snoopy般在無憂無慮的環境下消磨時光。

首度公開Snoopy紅色小屋

園區主要分為室內的Garden House和戶外的Outdoor Garden。Garden House共有5個主題館：關係、日常生活、悠閒、喜悅和夢想，以原稿、大型壁畫、攝影作品和影片等展示《花生漫畫》各種場景，例如一眾角色圍在「吃風箏的樹」、Snoopy與Woodstock到濟洲島進行冒險等畫面，充滿童趣。

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喜悅展廳饒富趣味，以大型立體裝置還原了Snoopy身處的70年代美國小鎮風光。夢想展廳更令人著迷，Snoopy小屋內部首度曝光，遊人可窺探當中秘密並由Snoopy介紹其夢想和生活，粉絲絕不可錯過。

森林露營基地超可愛

戶外花園更有睇頭，在開闊的大自然環境中，設有11個以《花生漫畫》為主題的花園。穿過茶花森林後，就可來到Snoopy作家廣場，與打字中的Snoopy和查理、露西和奈勒斯攤躺在花生山丘上，欣賞藍天白雲。沿着森林穿過小瀑布，就會來到Beagle Scout露營基地與童軍Snoopy開展新冒險。

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不可錯過的還有查理的棒球公園，遊人可在寬闊的草地廣場上野餐，不過要小心附近有「吃風箏的樹」！園內偌大的Snoopy私人花園，滿布濟州的天然岩石、苔蘚和草叢，可與以不同角色現身的史努比大玩捉迷藏。

Woodstock巨型雀巢曝光

除了室內的Snoopy狗屋首度曝光，戶外的Woodstock巨型雀巢也是第一次公開，這間木製屋位處5米高的步道上，遊人可以Woodstock的視線欣賞美麗的Snoopy Garden。想知道一眾《花生漫畫》角色的暗戀對象，可以到Peanuts Colour Garden，園內種植了華麗的玫瑰、繡球花等，每種植物顏色代表不同角色，透過隱藏訊息就可以知道答案。

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玩完所有設施，不妨再次回到室內空間，在咖啡店品嚐美式Brunch，離場時更可在紀念品店將復古Snoopy手信帶回家。

Snoopy Garden

地址：濟州島濟州市舊左邑金白鳥路 930（930, Geumbaekjo-ro, Gujwa-eup, Jeju-si, Jeju-do, South Korea）

開放時間：5月至10月 9am - 7pm；11月至4月 9am - 6pm

門票：19歲或以上成人18,000韓圜/約119港元，14至18歲青少年1500韓圜/約99港元，3至13歲小童12,000韓圜/約80港元

交通：濟州國際機場乘 112 號巴士至大川換乘站（대천환승정류장），轉乘 810-1號巴士至 前岳（아부오름）站下車，步行約50米。

記者：陸明敏