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【帶走你的垃圾】衛蘭拍MV揭破男友不忠　向鄧萃雯+王君馨請教爆發演技

娛樂 11:37 2020/10/07

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衛蘭在MV中有不少內心戲。

近年加入唱作人行列的Janice衛蘭推出新歌，跟監製Edward Chan首次合作，炮製全新派台作品《帶走你的垃圾》，不少歌迷均稱讚是從沒有聽過的衛蘭。
Wyman黃偉文操刀歌詞，用文字給Janice塑造新形象，一改以往其受害者的角色，面對感情傷害也可保持瀟灑的態度和自信，分開不要緊，但請帶走你的垃圾。

今次Janice除了演唱和作曲，亦參與編曲的部分，在錄音室和監製設計及試驗不同的聲效，例如把紙捏作一團或用玻璃樽模仿戒指跌在桌上的聲音。整首歌經歷了數次更改，由最初帶有樂隊風的版本演變到最後帶黑暗氛圍的感覺。

Janice十分入戲。

Janice於《帶走你的垃圾》MV飾演發現伴侶不忠的女主角，由發現對方出軌的蛛絲馬跡，直到鼓起勇氣走到他面前攤牌再激烈對罵。

Janice拍攝時長期處於神經質，但又要嘗試保持冷靜的複雜情緒。跟男主角吵架一幕更需情感爆發，歇斯底里地與對方吵鬧。

MV發現男友出軌的蛛絲馬跡，鼓起勇氣攤牌再激烈對罵。

這次是Janice出道以來飾演過最激動的角色，拍攝當日一開始的第一個近鏡頭，Janice已經非常入戲，眼神有戲而不浮誇。其中一幕更令工作人員及拍攝團隊忍不住拍手歡呼，令Janice受寵若驚。

知道今次需要相當的演技，Janice亦一早找演員朋友鄧萃雯、王君馨等請教。Janice也很快便領悟到，在拍攝當日令所有人都十分驚喜，大讚她有演戲天份。完成拍攝後Janice表示戲癮大發，希望很快有機會再拍攝電影，嘗試更多有挑戰性的角色。

撰文 : TOPick柴犬出動

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