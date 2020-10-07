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【兒科醫生】鍾嘉欣獨自從加國回港開工　家中添置兒童床疑接子女團聚

娛樂 12:24 2020/10/07

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

鍾嘉欣（Linda）於婚後淡出幕前，專心照顧家庭，一對子女Kelly與Jared已經開始長大，今年六月嘉欣接下TVB新劇《兒科醫生》，返港復出進行拍攝。獨自返港的嘉欣昨日分享兒童床的照片，難道想要接一對子女來港團聚？

鍾嘉欣於2015年年底與脊醫Jeremy註冊結婚，婚後移居加拿大，翌年誕下女兒Kelly，專心在當地相夫教女，兩年前再誕下兒子Jared，組成四口之家。

不過嘉欣仍然希望重返幕前，直到今年見子女逐漸長大，又收到無綫的誠意邀請，於是在今年六月從溫哥華返港，接演劇集《兒科醫生》，與舊拍檔馬國明合作，同劇還有鄭嘉穎、周家怡等人，班底非常吸引。

【兒科醫生】相隔5年回巢拍劇做女主　鍾嘉欣緊張演出望多做新嘗試

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鍾嘉欣為新歌《做你的晨曦》　嘉欣丈夫及仔女出鏡支持拍MV

然而因為疫情關係，早次嘉欣單獨返港，難免會掛念一對子女。昨日嘉欣更新社交網站，身在香港的嘉欣為家中添置了一張兒童雙層床，她留言寫道：「Kelly and Jared 見到這張 Bunk Bed 一定會好開心！Miss you so much.」

雙層床上層以粉紅色為主，留給女兒Kelly所用，下層藍色則屬兒子Jared，為了增加私隱度，床邊還加設拉簾，上面印有一對子女的名字。未知嘉欣是否打算接一對子女回港，讓一家人團聚。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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