【兒科醫生】鍾嘉欣獨自從加國回港開工　家中添置兒童床疑接子女團聚

鍾嘉欣(Linda)於婚後淡出幕前,專心照顧家庭,一對子女Kelly與Jared已經開始長大,今年六月嘉欣接下TVB新劇《兒科醫生》,返港復出進行拍攝。獨自返港的嘉欣昨日分享兒童床的照片,難道想要接一對子女來港團聚?

鍾嘉欣於2015年年底與脊醫Jeremy註冊結婚,婚後移居加拿大,翌年誕下女兒Kelly,專心在當地相夫教女,兩年前再誕下兒子Jared,組成四口之家。

不過嘉欣仍然希望重返幕前,直到今年見子女逐漸長大,又收到無綫的誠意邀請,於是在今年六月從溫哥華返港,接演劇集《兒科醫生》,與舊拍檔馬國明合作,同劇還有鄭嘉穎、周家怡等人,班底非常吸引。

然而因為疫情關係,早次嘉欣單獨返港,難免會掛念一對子女。昨日嘉欣更新社交網站,身在香港的嘉欣為家中添置了一張兒童雙層床,她留言寫道:「Kelly and Jared 見到這張 Bunk Bed 一定會好開心!Miss you so much.」

雙層床上層以粉紅色為主,留給女兒Kelly所用,下層藍色則屬兒子Jared,為了增加私隱度,床邊還加設拉簾,上面印有一對子女的名字。未知嘉欣是否打算接一對子女回港,讓一家人團聚。

