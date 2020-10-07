【新冠肺炎】蔡繼有學生姐姐初步確診覆檢陰性建議網上授課　衞生防護中心：沒需要此安排

▲ 蔡繼有5年級學生姐姐初步確診覆檢陰性建議轉網上授課，衞生防護中心稱，沒需要作此安排。

本港新冠肺炎疫情反覆，消息指今日（7日）新增約11宗確診個案，涉及多宗源頭不明的本地個案，也有學校因學生確診需要停課。其中保良局蔡繼有學校通告指，學校一名5年級學生的姐姐（非改校學生）初步確診，其後第二次檢測結果初步為陰性，校方原本建議改為網上授課，惟衞生防護中心表示，沒需要作出此安排。

【新冠肺炎】消息：今日新增約11宗確診個案 涉多宗本地不明源頭病例

保良局蔡繼有學校通告指，昨晚學校接獲一名5年級家長通知，學生的家姐（不是本校學生）初步確診新型冠狀病毒，今早學校再接獲家長告知，第二次檢測結果初步為陰性，本校學生將要求自我隔離及安排進行檢測，待有確實陰性結果後，方可回校。

通告稱，基於安全考慮，學校原本建議改為網上授課，惟衛生防護中心表示，因受疑確診者並不是本校學生，現階段沒有需要作出此安排。

通告又稱，學校將與疑受感染的家庭及衞生防護中心保護密切聯絡，並會通知家長相關的最新訊息，校方將加強校舍的清潔和消毒。現階段學校將繼續面授課堂，學生可如常到校上課。

保良局蔡繼有校長劉筱玲回覆TOPick查詢時表示，經與衞生防護中心聯絡，因懷疑受感染者非本校學生，仍未確診，現階段暫不需作停課安排，學校會保持密切聯繫，嚴守防疫措施；而疑受感染的是學生的同住家人，今早檢測結果是陰性，需再作測試。

另將軍澳迦密主恩中學今日（7日）回覆TOPick查詢指，校方昨晚（6日）收到通告，指該校一名學生染疫。學校今明兩日將會停課作全面消毒，惟校方未有交代該名學生的年級及最後上課時間，詳情即看：【下一頁】

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記者：黃存新、馮琪雅

