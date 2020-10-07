【頭痛欲裂】港偏頭痛患者料近百萬女比男患病風險高3倍　藥劑師警告：自行購藥過量服食可致器官衰竭或死亡

▲ 25至44歲是偏頭痛的病發高峰期，香港病發率為12.5%，以現時人口估計，患者多達近百萬人。

25至44歲是偏頭痛的病發高峰期，香港病發率為12.5%，以現時人口估計，患者多達近百萬人。而亞洲更有研究顯示，女性的患病機率比男性高出3倍，到底偏頭痛與普通頭痛有何分別？服藥有無得醫？自行買藥食又得唔得？讓醫生和藥劑師一一解答。

42歲媽媽：偏頭痛像計時炸彈

梁小姐自小間中出現頭痛，但12年前突覺痛感異常，一發作就無法工作，對日常生活造成莫大影響。身為社工的她經常需要外勤，但被日光曬完就會痛，或只吃一粒朱古力就誘發，幾乎每日都飽受煎熬。「初發作時不知怎辦，4兄弟姊妹得我同大姊，還有媽媽患偏頭痛。」

她指一發作頭就會好繃緊，痛得像要爆開，她需關上室內所有燈，一個人躲在安靜、暗黑的空間，直至痛楚消散。偏頭痛突襲的原因未明，溫度、濕度、經期，甚至周邊的人太吵，都可以發作。梁小姐形容：

像一個計時炸彈隨時爆發，每次痛完會舒適一陣子，有種劫後餘生的感覺。完了但又好驚。每一次出街，我身邊朋友都一定會提我要帶藥，因為偏頭痛鍾意發就發。

▲ 發作時會突然嘔吐、頭暈，連站立都有困難，需要卧床。（iStock圖片）

試盡中西方法 打3針解10年劇痛

服用一般止痛藥已無效，梁小姐求醫後獲處方預性防藥物、治療性血管收縮藥物等，但日日食又出現副作用如手麻痺，瘦了10多磅，痛感才輕輕紓緩到。

要做好準備一感覺到痛，就要立即食藥，否則待發作後才吃，效果就好微。我和大姊就要互相幫忙，不知情的人會覺得我們像濫藥，因有事時就像要搶藥般。

除藥物外，中醫針炙、按摩等方法都試齊，梁小姐坦言曾因而不敢懷孕，怕無法應付。後來成功懷孕，期間因賀爾蒙改變而無再發作，惟分娩後偏頭痛又再襲來。

▲ 誘發偏頭痛的食物因人而異，外國有人吃朱古力、芝士會病發，亞洲或華人則多為味精所致。（iStock圖片）

因為偏頭痛，家人聚會有好幾年已無出席，無法預料的痛症更使梁小姐難以帶兒子出外活動，工作經常需要同事幫忙，有時忍痛「頂硬上」後就靠丈夫接送回家。幸而今年年中，經醫生建議注射新一代預防偏頭痛藥物，注射3針後有明顯改善，發作次數大減7成，她表示由地獄折返人間。

現時每月只有四、五日會痛，程度低好多。以前服好多特效藥都止不了痛，現在只需服一粒，終於做返個正常人。如果沒這些藥，我根本不知道自己會否自殺，日日痛好辛苦、好困擾。

偏頭痛不只是「一邊痛」 會有連帶徵狀

腦神經科專科醫生方嘉揚解釋，偏頭痛可分偶發性及慢性兩種，前者每月總頭痛日數不多於14日。後者每月總頭痛日數超過15日，並持續超過3個月，此類治療難度更高。「超過9成病人病發時無法正常上班或社交，而長期偏頭痛的人患上焦慮、抑鬱症的機會也更高。」

▲ 腦神經科專科醫生方嘉揚指，9成偏頭痛病人有家族病史。若父母其中一人患病，子女的風險達5成。若父母二人都患偏頭痛，子女患病機率達75%。（梁偉榮攝）

普通頭痛、偏頭痛怎樣分？方嘉揚指一般的壓力性頭痛大多於1天工作完結後，才會輕微出現，痛的位置或為前額、頸椎或後枕，無固定規律，頭部像被「箍住」。但偏頭痛除了痛之外，更會伴隨一些特殊症狀，如視力模糊、見到閃光等，持續幾分鐘後就會出現劇烈頭痛。

偏頭痛屬嚴重頭痛的一種，症狀比普通頭痛更強烈，也會使人虛弱、疲倦，難以集中精神。另外如作嘔作悶、怕光怕聲等都會有。

疼痛可達4至72小時，也非「偏埋一邊」，一般患者發作時可由太陽穴或後尾枕開始痛，再擴散至全個頭部。有患者指頭部中間像「爆炸般痛」，也有人一發作就整個頭都痛。

大眾對偏頭痛認知不足 許多人「死忍爛忍」

頭痛是社區藥房中最常見的痛症，今年一項於網上及社區藥房進行的「港人對偏頭痛認知及治療調查」，共訪問397人，當中有25%被訪者表示每次頭痛均多於4小時，35%認為自己患有偏頭痛，但只有14%確診患有偏頭痛。

萬寧註冊藥劑師王敏恒解釋：「就於社區藥房的觀察，有一類人喜歡自己解決，不會找醫生，所以難被確診。故會否有一班潛在病人，未能得到正確的診斷呢？」

▲ 萬寧註冊藥劑師王敏恒解釋，藥劑師會在社區藥房詢問病人服用過哪類止痛藥、使用藥物後的反應，若發現藥效不佳或其他問題，會轉介給醫生處理。（梁偉榮攝）

研究更發現高達86%被訪者對偏頭痛有誤解，如4成半人指偏頭痛只屬暫時性，休息一會就沒事，另有過半人指偏頭痛無法預防、只是一邊頭痛、發作時服藥即可減輕痛楚等等；大眾對病症缺乏認知、不懂分辨頭痛種類、以為休息等待痛楚即會自然消退等等，這些誤解或使有病但不求醫，對痛症「死忍爛忍」的情況加劇。

自行買藥服食過量 或致死亡

有患者會自行買藥、不斷加重劑量盼消除痛症，也有患者選擇消極面對，寧強忍痛楚待自然消退。王敏恒指不斷自行「加碼」用藥，其實存有一定風險。

以最常用的止痛藥撲熱息痛為例，成人每日不應服用多於4克，即8粒。若服用過量，中期或致肝酵素上升，使皮膚、眼白變黃，嚴重或引致肝臟受損、肝衰竭，甚至死亡。 有些人或者不知道，在自己服用的數款止痛藥當中，其實同樣含有此成分，因而過量用藥。

他續指，見過一位病人每日多服2克，不消一星期就已出現上述情況。另外如非類固醇消炎止痛藥，長期服用也有機會傷害胃部，如胃潰瘍、出血，或心血管問題。

▲ 長期病患者如心血管、肝病等，因使用藥物都有一定風險，故應向藥劑師或醫生諮詢後才購買。（iStock圖片）

新藥注射大大減輕痛楚

要對付偏頭痛，可用治療性及預防性藥物，但因這類口服藥物非針對治療偏頭痛的成因而推出，部分本為治療高血壓、腦癇症或抑鬱症，因幫助到偏頭痛才選用，故有機會帶來頭暈易累、嘔吐、手腳冰冷，甚至體重改變的副作用。

近年有新一代預防藥物，以打針的形式注射入病人體內，針對腦內神經細胞表面的一種神經蛋白同體，阻斷神經物質傳遞，從而有效預防偏頭痛，副作用只為輕微便秘，或注射位置出現輕微過敏，相對安全。

記者：吳霆俊