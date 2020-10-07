【報復性旅遊】十一黃金週連假遊客逼爆景點　過萬人聚集西安噴泉除罩大合唱

▲ 十一黃金週連假遊客逼爆景點。

以往中國十一黃金週，不少內地遊客都會出外旅遊。今年受疫情影響，內地遊客就選擇去到中國不同省份「報復性出遊」，導致多個旅遊熱點人山人海，連行路的位置都沒有，非常誇張。

綜合內地傳媒報導，10月1日起8天連假期間，各省出現大量遊客，旅遊收入高達3120.2億人民幣，全中國道路更是乘載了1.91億人次遊客。不少網民在微博上傳各地的狀況，多個景點都水洩不通。

按圖看各大景點的情況：

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在其中一個旅遊熱點西安，有不少遊客到大唐不夜城觀賞噴泉及燈光表演，連續幾天過萬人聚集在戶外噴泉前。微博上流傳一段影片，可見大量遊客圍著露天噴泉跟著音樂合唱，其中不少人拉低甚至除口罩，猶如演唱會現場，多人的程度就像年宵一樣。有網民笑言如果要去不夜城，要先穿好尿片，免得因人潮擠逼而去不到廁所。

亦有遊客去到著名的世界遺產「安徽黃山」，並上載一條行山行到一半想回家，卻進退兩難的影片。可見狹窄的山路擠滿了穿雨衣的遊客，令遊客忍不住大叫「我後悔了！我不想出來玩了！我想回家！」，回頭卻是不見盡頭的隊伍，唯有繼續向前走。

除此之外，上海外灘、故宮、杭州西湖等景點都有大量遊客到訪。有網民直言假期根本不敢外出，亦有人擔心「報復性出遊」恐怕引發下一波疫情。

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責任編輯︰陳珈希