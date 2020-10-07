【窩心禮物】印傭生日送手機感激照顧家庭　港媽遇上好姐姐︰好彩第一次就搵到你

▲ 有港媽送手機給家中印傭作生日禮物。

僱主爸媽深知請到幫得手的外傭有如中六合彩，都希望留住好姐姐。有港媽在社交平台分享，家中印傭近日生日，她送上手機給對方作為生日禮物，並感激印傭細心照顧兒子及家庭。初次聘請外傭的港媽自覺很幸運，「好彩第一次就搵到你」，本著「人對我好，我對人好」的想法，揚言不怕被說寵壞姐姐。

買手機作生日禮物

該名港媽昨日（6日）於facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發帖，表示印傭在她家工作了一年半，一直表現良好，即使有時做清潔未夠乾淨，用電器較粗魯，可是因為一個原因，她可以接納印傭這些問題。她寫道︰

對我小朋友都真係好好，其實當初請姐姐嘅原因都係想照顧小朋友，只要對我小朋友好、對佢細心就得喇，其他我唔會太介意。

港媽留言提及兒子的皮膚較敏感，容易泛紅，印傭一直小心處理，尤其注意小朋友飲食，而她對家中的狗隻也很好，亦擅於煮食，這些表現已令港媽滿意。

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適逢印傭生日，她表示「小小意思，希望姐姐喺度會繼續開心，大家一齊照顧呢個家庭」，從照片可見，她帶外傭去買手機，送上新手機作為她的生日禮物。

關係雙向不怕寵壞姐姐

港媽在hashtag稱「始終相信對姐姐好佢哋會感受到」、「亦會用心對我哋嘅家」，「好好彩第一次請姐姐就搵到你」，又指親戚朋友對她的印傭評價「有讚冇彈」。她坦言︰

我唔係好怕俾人話我寵壞姐姐，因為人對我好，我對人好都唔得嫁咩？

她把外傭當成朋友，並有感僱主與外傭的關係是雙向，外傭是否全心全意為家庭付出，從她的工作表現已知道，只要「feel到佢好我就滿足㗎喇」。

網民留言讚賞港媽及其外傭是「好僱主、好姐姐」，並同意「關係係雙向」，只要僱主做好自己的責任，善待外傭，她們最終要走也沒辦法。此外，有網民稱「請到好工人只可說好命，遇上衰工人就是命苦」，也有人留言說笑港媽「做壞晒規矩」。

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責任編輯︰駱秀玲