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【減肥大作戰】天氣轉涼打邊爐　營養師教食火鍋貼士避致肥陷阱

保健美顏 15:36 2020/10/07

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

營養師教食火鍋貼士避致肥陷阱。

近日天氣轉涼，又是打邊爐時機。既想食火鍋，又不想增磅？美國註冊營養師杜怡琛（Samantha）就在Facebook分享了一些打邊爐飲食貼士，教大家如何食得健康，並能飽嚐美食。

Samantha建議湯底可揀清湯，避免沙嗲、麻辣，或見到一層油的湯底。而飲食次序也要留意，可先進食蔬菜，再選菇菌類、海鮮、肉丸，最後才食肉片。在這方面，她亦提醒先菜後肉的重要性：

蔬菜好似海綿，會吸入好多湯汁和油份。如果湯底太油，分分鐘菜的卡路里仲勁過肥牛。

食材方面，她建議可選擇芋絲、豆腐、菇類、肉片、海鮮、蔬菜，以及非油炸丸類。但一些食材如響鈴、午餐肉、枝竹、炸魚皮、紅薯粉、芝心丸、魚皮餃及即食麵，屬卡路里驚人組別，應少食為妙。

飲品可揀清茶及竹蔗水

Samantha推介，兩人份打邊爐食材，可揀以下材料：

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而打邊爐當然也少不了配飲品，她就表示飲啤酒汽水，很容易攝取過多卡路里及糖分，因此啤酒最好只飲一罐，可以揀清茶、竹蔗水、無糖可樂配火鍋。

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責任編輯：陳昊淋

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