【Netflix劇集】《色慾都市》班底製作靚人靚景美劇　《艾蜜莉在巴黎》時尚+名牌大匯聚

▲ Lily Collins飾演獨自到巴黎當市場推廣的美國女孩Emily,還誤打誤撞成為人氣KOL。(劇照)

近期Netflix最多人談論的新劇首推由《色慾都市》(Sex and the City)班底打造、並由31歲荷里活靚女Lily Collins監製及主演的《艾蜜莉在巴黎》(Emily in Paris)。它從美國打工女郎角度講人在巴黎工作的苦樂,是近期男女皆愛的輕鬆追劇之選。

雖然《艾蜜莉在巴黎》離不開美式浪漫愛情喜劇的公式,但疫情下日子苦悶,遇上一齣有巴黎美景、勁多靚人靚衫的劇集,的確有望梅止渴、放鬆心情作用。

由《色慾都市》製作人Darren Star主理的《艾蜜莉在巴黎》,故事如同《色慾都市》加《穿PRADA的惡魔》(The Devil Wears Prada)的混合體,當中還有向美劇《花邊教主》(Gossip Girls)致敬的對白。而這3部影視作品最大共同點就是:時尚。

▲ 來自芝加哥的Emily隻身赴巴黎打工,體驗美國和法國的文化差異。(劇照)

Lily飾演美國芝加哥行銷公司市場推廣主任Emily Cooper,因為其公司併購法國高級精品的行銷公司,擅長為客戶度身訂造社交媒體策略的她,遂得到去巴黎公司工作的寶貴機會。

雖然Emily不懂法語,又沒有朋友在當地,但她還是想趁後生去闖一闖。怎料一到埗就要面對大量文化衝擊,同事也不大歡迎她這個不講法文的美國女子,女波士Sylvie(Philippine Leroy-Beaulieu飾)更是說話刻薄,經常打擊她,而她最不滿Emily不懂法語,不理解法國人做事方式,卻一上班就急於想改變人家的辦公室文化。

▲ 法國上司Sylvie最不滿Emily不懂法語及不理解法國人做事方式,卻一上班就急於想改變人家的辦公室文化。(劇照)

美國人眼光看巴黎

幸好Emily性格夠自信、多創新點子又不怕失敗,因此工作方面,多難搞的客戶她最後都有辦法收服;私人生活方面,她不但很快結識到閨密,桃花運更是超強,跟無數型男擦出火花。Emily的經歷,也真夠夢幻。

是甚麼啟發了現年59歲的Darren Star創作此劇?他自言19歲那年以背包客身份獨自歐遊,對當年在巴黎的經歷印象深刻。他察覺到人在異鄉,無論工作或交友都要面對大挑戰,但同時脫離舊有成規,卻令人可以從全新角度看世界。

▲ 此劇在巴黎實景拍攝,展現花都最璀璨一面。(劇照)

誠如劇中Emily說,其任務是為法國高檔品牌在市場推廣策略帶來美國觀點,此劇也是以美國人角度看這個歷史悠久的歐洲城市。巴黎就等於浪漫?法國人都是享樂為先、對工作欠熱誠、抗拒不懂法語的外來人?對裸露很隨便,可以讓赤裸女模在旅遊景點大搖大擺拍廣告?這些設定未免過於陳腔濫調,也難怪不少法國觀眾嫌此劇未能反映21世紀真實的巴黎。

然而,就像Emily愛自拍,把生活最美好一面放在Instagram呃like,此劇的精髓正在於半小時一集,調子輕鬆,不追求深度,最緊要有齊靚人靚景靚衫,賞心悅目,在疫情下想逃離現實世界,絕對是好選擇。

▲ 此劇由《色慾都市》時尚教母Patricia Field跟法國服裝設計師Marylin Fitoussi聯手合作設計造型,劇中主要角色每集都有不同名牌靚衫登場。(劇集)

時裝與型男

此劇一大亮點是製作人請到78歲的《色慾都市》時尚教母Patricia Field跟法國服裝設計師Marylin Fitoussi聯手合作設計造型,合作的時尚品牌高達58個,包括Chanel、Dior、Givenchy等。為配合主角經歷,心水清的觀眾會發現她的打扮,法國味道愈來愈濃重。

不得不提的是,Emily其中一個打扮跟電影《甜姐兒》(Funny Face)的柯達莉夏萍一樣,還有向《色慾都市》女主角致敬的造型呢。

▲ 此劇型男多多,最多人談論是飾演大廚Gabriel的Lucas Bravo。(劇照)

此劇另一大亮點,就是型男多多,由年輕侍酒師到已婚的香水品牌老闆等,個個風度翩翩,當中尤以Lucas Bravo飾演的型男大廚Gabriel最迷人。原來此劇是這位32歲法國男演員首次參與的荷里活製作,而他入行初期也曾任職餐廳的二廚,其中一集他為女主角整奄列,也真是他親手做的。

(共10集的《艾蜜莉在巴黎》已在Netflix上架)

撰文:胡慧雯