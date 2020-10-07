【開心速遞】Ma姐Peter互揭秘密有望成新CP　何綺雲+杜大偉再續《愛回家》情緣【有片】

▲ 何綺雲與杜大偉有望成為新一對CP。（影片截圖）

TVB處境劇《愛回家之開心速遞》似乎再有新CP誕生！Ma姐（何綺雲飾）自與大龍生（羅樂林飾）分手後，便未有新戀情。昨晚一集中，Ma姐與Peter（杜大偉飾）演鬥氣冤家，互揭對方秘密，劇情爆笑。

劇情講到Ma姐與Peter到蒲台島宿營，在一輪意外下無意中發現對方的秘密，分別是Ma姐有大肚腩要戴金屬腰封紮肚扮瘦，Peter原來是禿頭一族，要戴假髮掩飾。

二人知道對方秘密後大笑，關係更上一層樓。但卻再獲安排一同工作，守護郎拿度夫人展覽首飾。而在此時卻遇上盜賊，二人情急生智下，Peter推Ma姐的金屬腰封擋刀，Ma姐就用Peter的假髮把賊人跣倒。

▲ Ma姐要戴腰封。（影片截圖）

劇情幽默令觀眾受落，並非常支持Ma姐與Peter組新CP。今次是杜大偉再在鏡頭前以禿頭造型示人。

敬業的他亦不介意在鏡頭前以奇怪造型登場，希望可以給予觀眾效果最為重要。

▲ Peter是禿頭一族。（影片截圖）

此外，有眼利的網民亦發現其實何綺雲與杜大偉早於第一輯的《愛回家》已是CP，當時扮演細楊生與Maggie的他們已經歷拍拖結婚生仔。

故今次再合作演出，觀眾都非常期待他們再續幕前情緣。