【求子辛酸】10年歷12次人工受孕均失敗　37歲高齡媽掉光頭髮不放棄終誕健康兒

▲ 37歲的Lynn經歷10年人工受孕，終迎來健康兒子。

能育有自己的孩子，是不少父母的心願，而對於不育夫婦來說，更可謂是等待期蹟出現。英國一名不育媽媽，經歷了6次流產、12次體外人工受孕，花費了6萬英鎊（約60萬港元），甚至因療程而脫光頭髮，也沒有放棄為人母的夢想，最終排除萬難，在今年6月成功誕下麟兒。

據外媒報道，今年37歲的Lynn Rankin和41歲丈夫Alan，一直盼望擁有自己的孩子，然而他們卻10年前就被診斷出無法解釋的不育症。經過醫護人員轉介，他們開始嘗試人工授精（IUI），並在2013年成功懷孕，兩人都滿心歡喜。

人工授精不幸流產

可惜，在懷孕5個月後，Lynn突然穿羊水，醫生警告，如果不終止懷孕，不但胎兒不保，連Lynn也可能死於感染。

我們覺得自己是世上最不幸的人，我要經歷生產、然後安排葬禮，這是我們從未料想到的事。不過，在失去孩子後，我更加確定我可以懷孕生育。

3個月後，兩人在一家私家診所開始了漫長又痛苦的人工受孕（IVF）治療，期間Lynn懷孕過4次，但都一再流產，而每次都花費5,000英鎊（約5萬港元），但都找不出原因。

找出慣性流產原因

受到多次打擊後，Lynn不得不休假6個月，期間她偶然發現美國芝加哥一間專門治療慣性流產的診所。她到了倫敦的一間附屬診所做血液測試，結果發現Lynn的自然殺傷細胞數量過高，而且其免疫系統正在抵抗懷孕。

每次懷孕，我的身體都會以為胚胎是必須攻擊的東西，免疫系統不斷提高防禦力，這就是反複流產的原因。

為了能繼續懷孕，Lynn需要服用少量類固醇來阻止免疫系統攻擊胚胎。本來以為找出原因就可以順利懷孕誕子，不料這次接受試管嬰兒療程，最後仍然流產，這次診所在檢查時發現是胎兒的染色體異常，與其身體無關。

因多次療程變禿頭

Lynn因反複的壓力和治療而脫髮，後來更變成禿頭。丈夫Alan很心痛，不願對妻子再造成傷害，也不想因為生育而令生活停滯不前，但Lynn卻懇求丈夫給予最後一次機會，多做一次試管嬰兒。

在休息了9個月後，他們用上最後一個冷凍胚胎進行試管嬰兒。最終，他們苦盡甘來，成功懷孕之餘，更在今年6月平安誕下一名重6鎊的健康寶寶。長達10年的痛苦歷程，夫婦看到兒子都感到難以置信，

我仍然無法相信，我們終於有了自己的孩子。我每天都要捏自己，現在好像是在造夢。

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責任編輯：王明芳