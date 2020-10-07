【窩心美食】日本媽媽情迷《花生漫畫》巧手創作料理　每日為4名女兒炮製Snoopy愛心美食

▲ 超可愛Snoopy美食，看著也心花怒放。

《花生漫畫PEANUTS》在全球吸納了大批粉絲，主角Snoopy、Charlie Brown甚至Woodstock小黃鳥等都深受大人及細路歡迎。一位屬4女之母的日本媽媽，既是烹飪高手亦是花生漫畫的超級擁躉，每朝早無間斷地為女兒炮製花生漫畫主題的料理或甜品，極有創意。

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一位來自日本的4孩媽媽Sana，於2016年在社交平台開設了專頁，希望跟大家分享她每日炮製的美食。由於媽媽跟4位女兒都是《花生漫畫PEANUTS》超級粉絲，於是這位日本媽媽便開始每天為女兒們自創以花生漫畫為主題的料理或甜品，幾乎天天新款。

Sana在貼文中表示，今年是《花生漫畫》誕生70周年，亦是Snoopy的70歲生日，更加激發起她的創意，誓要創作出更富心思的花生漫畫美食，能夠為家人每天製造驚喜，Sana也感到非常開心。

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最初Sana的作品較為簡單，只是在曲奇餅或麵包上以朱古力醬唧出卡通圖案，但隨後Sana的料理已由2D變成3D，最厲害的是，無論是便當、西餐、甜品甚至飲品，她都可以利用當中的食材，變化出不同的卡通人物造型，而且極為神似。

雖然Sana並沒有列出每度菜的製作方法，但當中不乏較為簡單的食品，例如她會先以白玉糰子或飯糰捏出Snoopy及好友們的外型，再用剪裁好的海苔及芝麻裝飾五官，各位媽媽們不妨參考一下。

記者︰Maria