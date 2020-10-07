【親子Staycation】$2688一家三口歎沙田全新酒店　品嚐廚師發辦高級日本料理

▲ $2688一家三口歎沙田全新酒店，更可品嚐廚師發辦高級日本料理。

疫情下，不少酒店推出優惠，吸引未能出國的港人來個Staycation，享受親子時光。親子KOL暴龍媽媽介紹去年年底開幕、位於沙田的帝逸酒店，使用$2688優惠享用一房一廳公寓房間，品嚐廚師發辦高級日本料理，客人更可免費借用單車，到酒店附近的單車公園，令兩日一夜的假期充滿郊遊感覺。

暴龍媽媽在Facebook專頁「港台混血小暴龍」分享，一家人到位於沙田的帝逸酒店度假，酒店以簡約綠洲風格設計，四處可見不同的植物裝飾，讓人有一種有如置身城市綠洲的心曠神怡。另外，在酒店的三樓有戶外花園，一大片草地環境非常舒適，且有遊樂設施讓小朋友放電玩耍。而兒童遊樂場旁邊還有迷你狗公園，客人可帶同毛孩享用酒店戶外設施。

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可免費借用單車

酒店旁邊就是單車公園，暴龍媽媽表示，客人可以向酒店免費借用單車到單車公園放風，也可沿著河堤慢踩，欣賞河畔風景。小朋友意猶未盡的話，河堤上還有另一個兒童遊樂場。除了踩單車外，酒店頂層另設泳池，無論在白天或黑夜都能俯瞰沙田的景色。

▲ 住客可免費借用單車。（暴龍媽媽提供）

▲ 可踩單車到酒店附近的單車公園玩耍。（暴龍媽媽提供）

房間採智能化設計 設計新淨

至於房間方面，酒店優惠包括一房一廳公寓房型，房間內非常寬敞新淨，打開窗簾便可看見石門的河畔景色。房間更採用智能化設計，電視、冷氣、燈光及Room Service服務均以平板電腦智能操作，既方便又環保，「晚上睡覺時可以直接躺在床上調教燈光、冷氣強度等，非常實用。」酒店更為客人提供迎賓小食，食物均是健康小食，包括提子乾、能量棒及即沖雪梨茶等。

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酒店下亦新開一間一田百貨商店，有大量日本小食供客人選擇，若然仍未能滿足購物慾，暴龍媽媽建議可到距離酒店約5至10分鐘的石門站或第一城站，光顧特色小店或餐廳。

▲ 酒店新開一田便利店，讓父母補給。（暴龍媽媽提供）

CP值超高日式廚師發辦晚餐

而酒店優惠CP值最高是包含日本餐廳源峰（Mizutani）的雙人高級日本料理，以omakase廚師發辦的形式，品嚐精緻又名貴的日本食材，小朋友可享用父母的晚餐，或另外單點熟食。

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文章及相片獲「港台混血小暴龍」授權

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責任編輯：梁節儀