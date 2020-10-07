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【罕見癌症】女子耳朵痕耳垢黑紅色患罕見癌　醫生：亂挖耳致慢性發炎可演變為癌症

醫生診症室 12:46 2020/10/07

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醫生提醒，不要亂挖耳。

不要亂挖耳！台灣有耳鼻喉科醫生近日分享一宗病例，一名50歲女子因為本身是油性耳，因耳朵特別痕癢及耳鳴，耳垢呈黑紅色而求診，結果被驗出耳朵有腫瘤，確診患上罕見癌症。

台灣耳鼻喉科醫生吳昭寬在當地電視節目《醫師好辣》表示，該名50歲女子因為是油性耳，較易有耳垢阻塞，故每3個月會定期到耳鼻喉科清理。後來她耳鳴、耳悶情況特別嚴重，並出現頭暈症狀。由於耳朵很痕癢，特別塞，她不敢挖，只用棉花棒在耳朵輕輕掏一掏，結果她發現耳垢不像以前，如蟹膏般呈土黃色，而是像「松露混著番茄醬」，呈黑紅色的。

吳醫生用窺鏡檢查後發現，女子耳朵裡面有個很大的「粉紅色肉團」，切片檢查後發現是個2cm大的腫瘤，確診患有罕見癌症「耳道鱗狀上皮細胞癌」。醫生指，女子因耳道被腫瘤塞滿，故出現耳朵痕癢及耳鳴情況。接受手術及其他治療後，女子目前康復情況不錯。

他提醒，別小看耳朵這個部位，因這種癌症會影響聽覺，當腫瘤侵襲神經部位，有機會癱瘓整個聽覺系統這與慢性發炎有關。他叮囑不要亂挖耳，因為過度機械的刺激，會令耳朵皮膚的細胞演變為癌症，慢性發炎物質會產生惡性病變。

棉花棒會將耳垢愈推愈入

本港耳鼻喉科專科醫生陳鍵明早前接受TOPick訪問時表示，不建議市民用棉花棒、耳刮等器具掏耳。因為外耳道有自動機制，由耳膜處向外蛻皮，將耳垢自然推出，原理如表皮角質一樣，理論上毋須再處理。

若常用棉花棒掏耳，反易將耳垢愈推愈入，引致耳道發炎、聽力減弱。

至於去耳垢噴劑是否有效？陳醫生指，醫學上常使用兩種噴劑，一種用於乾性耳朵，用以軟化耳垢，令耳垢更易推出耳道；另一種是溶解噴劑，令耳垢溶化後流出耳朵。他指出噴劑效果要視乎耳垢分量而定︰

如只是輕微積聚，可以幫助耳垢離開耳道；但若耳垢堵塞情況嚴重，就需到專科醫生求診，以便洗耳或由專用儀器將耳垢吸出。

陳醫生指，若感到耳痛或聽力受阻，或表示耳垢有嚴重阻塞，宜盡早求醫。但若只是一般耳朵痕癢，或只是內部發炎或敏感引發，可輕輕在牙骹位置按摩，切忌用工具伸入耳道圖「止癢」。

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責任編輯：羅嘉欣

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