【減肥大作戰】生熟香蕉營養大比拼 香蕉放到第7日卡路里逐漸降低
保健美顏 16:15 2020/10/07
香蕉算是熱量滿高的水果，大根香蕉一根就是兩份水果，所以吃多了熱量就高了，還是要注意份量，而香蕉非常特別，依照擺放時間不同，除了質地還有口味變化之外，營養價值也會變化，可以又滑看看，這邊來簡單分享一下為什麼會有這些變化。
一開始採下的香蕉是綠色的，蕉農會利用乙烯將香蕉催熟，這過程中香蕉就會有質地及口味上的變化。
為什麼變軟？
乙烯會加速香蕉中果膠酶作用，導致果膠分解後，香蕉變軟。
為什麼變甜？
乙烯也會促使澱粉酶分作用，使澱粉被分解成葡萄糖，造成甜度上升。
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從圖片中也可以看到果糖從2.8g上升到4.5g，而圖片中沒有列出葡萄糖含量，但是也跟果糖一樣從2.多上升到4.多，所以甜度上升可以明顯知道是因為糖份的關係。
吃哪種香蕉比較好？
其實沒有一定，從圖中可以發現放久熱量低非常多，但可以明顯看到維生素A及C差異非常大，維生素A基本上都沒了，而且維生素C含量也下降很多，所以放久的香蕉熱量低，但營養價值都沒了，所以看目的取向，選擇香蕉最好。
為什麼會變黃？
香蕉皮中的葉綠素消失，慢慢變成黃色。
建議選擇方向
- 單純想吃甜甜的：可以選擇熱量低的香蕉（放七天）
- 健康取向，想吃營養一點：可以選擇剛轉黃的香蕉最好（放一天）
文章獲「營養初 Nutrue - 營養師杯蓋」授權轉載。
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