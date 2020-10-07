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【減肥大作戰】生熟香蕉營養大比拼　香蕉放到第7日卡路里逐漸降低

保健美顏 16:15 2020/10/07

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

生熟香蕉營養大比拼。

香蕉算是熱量滿高的水果﻿，大根香蕉一根就是兩份水果，所以吃多了熱量就高了，還是要注意份量，而香蕉非常特別，依照擺放時間不同，除了質地還有口味變化之外，營養價值也會變化，可以又滑看看，這邊來簡單分享一下為什麼會有這些變化。﻿

一開始採下的香蕉是綠色的，蕉農會利用乙烯將香蕉催熟，這過程中香蕉就會有質地及口味上的變化﻿。

為什麼變軟？﻿

乙烯會加速香蕉中果膠酶作用，導致果膠分解後，香蕉變軟﻿。

為什麼變甜？﻿

乙烯也會促使澱粉酶分作用，使澱粉被分解成葡萄糖，造成甜度上升。

    點擊圖片放大
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從圖片中也可以看到果糖從2.8g上升到4.5g，而圖片中沒有列出葡萄糖含量，但是也跟果糖一樣從2.多上升到4.多，所以甜度上升可以明顯知道是因為糖份的關係。

﻿吃哪種香蕉比較好？﻿

其實沒有一定，從圖中可以發現放久熱量低非常多，但可以明顯看到維生素A及C差異非常大，維生素A基本上都沒了，而且維生素C含量也下降很多，所以放久的香蕉熱量低，但營養價值都沒了，所以看目的取向，選擇香蕉最好。﻿

為什麼會變黃？﻿

香蕉皮中的葉綠素消失，慢慢變成黃色。﻿

建議選擇方向﻿

  • 單純想吃甜甜的：可以選擇熱量低的香蕉（放七天）﻿
  • 健康取向，想吃營養一點：可以選擇剛轉黃的香蕉最好（放一天）﻿

文章獲「營養初 Nutrue - 營養師杯蓋」授權轉載。

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