【C9特工】黃建東一個原因成劇中頭號不受歡迎人物　東東無奈：沒有人想走近我

▲ 黃建東心懷演藝夢。

黃建東在劇集《C9特工》演豆腐檔老闆黃根，他接受TOPick專訪回憶拍攝時點滴，大讚《C9特工》內的T-shirt加短褲的造型非常舒服。可惜，一個原因卻令黃建東成為《C9特工》的片場頭號不受歡迎人物。

黃建東解釋原因稱：「大家也知道豆腐不能放太久，第一日那些豆腐、大豆芽仍然很新鮮，散發出陣陣清香，但第三日左右，我記得是沒有人想走近我。」

去到拍攝後期，豆腐更開始流出黃色的黏液。黃建東形容拍劇時，高Ling和自己真的閉著氣演戲：「豆腐是最不耐放，去到後期大家也對我的檔口避之則吉，變成最不受歡迎檔口。」

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▲ 黃建東和高Ling要閉著氣演戲。（受訪者提供）

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麻甩型代表

2011年選港男入行的黃建東，當年首次拍劇演金融才俊，飾演高Ling的追求者。到後來《果欄中的江湖大佬》的果欄佬和《C9特工》街巿佬，黃建東戲路一直在改，而且角色愈麻甩愈受觀眾喜愛。

黃建東也有同感：「還記得《果欄》第一次導演要我把上衣脫掉演出，自己也有心理關口，因為自己胖了，也會遮遮掩掩扮瘦，拍照又用三七臉，所以當下要脫衣服覺得很赤裸。」

但後來出街的反應非常正面，說黃建東很逼真，令他開始想通，知道自己要做甚麼角色：「現在已很少找我演才俊和談感情戲。但作為演員，覺得角色是有趣，因為愈來愈貼地。」

▲ 黃建東愈貼地觀眾愈愛。（黃建東IG）

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最大敵人是自己

相對當年選港男時，黃建東的確肥了，不過其實每開一套新劇，監製幾乎也希望黃建東能減磅，只是他瘦不下來。

不過在演《金宵大廈2》，黃建東希望認真減肥瘦，所以近期努力跑步、打拳。

可惜「最大的敵人永遠是自己」，有時黃建東跑完步回家很肚餓，打算只吃一口餸，卻不小心清了半碟，黃建東也不禁自嘲：「我很容易掉進這個陷阱。」

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連建東媽媽Diane也用言辭攻擊的他的身材，也動搖不到黃建東對吃的慾望：「媽媽對自己身材很嚴謹，對我卻是無可奈何，因為我吃東西的意志也很堅定。」他更會看準時機，待Diane去洗澡時入廚房偷吃。

既然止不住對吃的衝動，黃建東便特意提醒Diane不要在榴槤季買榴槤回家，因自己需要減磅：「她雖然口說明白，卻持續買榴槤回家，而榴槤是不能吃一塊的，必須吃一盒，所以每次吃完榴槤全家也會一起胖。」

▲ 黃建東愈麻甩愈受觀眾喜愛。（黃建輝 攝）

回港追影視夢

紐約州立大學佛東尼亞分校修讀戲劇系學士的黃建東，畢業後在美國工作了兩年，獲紐約華語電台台長賞識，希望他留在美國：「當時我已經拿到了美國的工作簽證，有經理人、朋友，建立了自己的圈子。」

但和很多人討論過後，也覺得回香港對影視發展較好，回港後，黃建東在話劇團待了三年，再次放下一切，透過參選港男跳入電視圈。

▲ 黃建東向目標進發。（黃建輝 攝）

黃建東相信「隨心所慾是夢想，滿途荊棘才是理想」，即使很多朋友擔心他不適合電影電視，黃建東仍決定放手一試：「朋友告訴我電視競爭很大，而我又不是特別靚仔，但我認為凡事都要嘗試，竟然有夢想何不去實踐？」

一次又一次走出舒適圈，令黃建東走到自己理想的幕前，朝向理想的影視夢。

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記者：鄭嘉瑤