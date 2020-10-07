【熟女強人】沈卓盈拒當少奶奶婚後更專注工作　沈大師：工作令自己有滿足感

▲ 婚後專心工作不想做少奶奶，沈卓盈顧及老公感受拒拍激烈床戲。

因為與著名股評人沈振盈的名字只差一個字，而被戲稱為「沈大師」的沈卓盈，近日在ViuTV新劇《熟女強人》演財經分析師「馮大師」馮曉華。劇中的她卻因荷爾蒙問題導致對股票推斷頻頻失準，於是聽從友人意見找尋「PTBF」（Part Time Boyfriend）調劑生活，刺激荷爾蒙。

沈卓盈對上一次演劇已是2018年在TVB《特技人》，今次到另一電視台遇新拍檔，有演其下屬的洪卓立，以及演「PTBF」的駱震偉：「他們兩個都好風趣幽默，洪卓立好可愛，駱振偉男人味重，不過現實中兩個都不是我的菜，我喜歡成熟穩重型，而且外型並不是我主要的考慮因素，性格、人品才是。」

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▲ 沈卓盈於新劇《熟女強人》中飾演財經分析師。（黃建輝攝）

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沈卓盈講究內在美

現在38歲的沈卓盈並不介意被指為「熟女」，反而更覺這是女性的黃金時間：「熟女是一個讚美，覺得是女性整體上，包括外表、智慧、談吐、思想和價值觀，所有元素加起來，昇華到另一個層次。不再被標籤為『小妹妹』，清楚自己的方向、目標、處事手法以及生活態度。」

當年20歲因參選《TVB週刊》「Cover Girl選舉」而入行的沈卓盈坦言，工作催人成長，而她亦從過去18年來的幕前工作中，慢慢增添熟女的自覺：「工作會催人長大，尤其在這一行，會面對和嘗試許多範疇的事，例如主持、拍劇、電影等，每一樣工作都會接觸到不同層面的人知事，變成經歷，每個經歷都會催你成長和成熟。」

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▲ 洪卓立在劇中飾演追求沈卓盈的下屬。（《熟女強人》劇照）

工作為先拒做少奶奶

自認是女強人的她，前年找到她的歸宿，與家族經營內衣生意商人Calvin訂下終身。

去年在布吉舉行婚禮，大有條件可做幸福少奶奶淡出幕前，但沈卓盈的工作量卻反比以往多：「婚後反而未有停止過工作，現在是我很享受的階段，結了婚所有東西安定下來，可以更安心地追求和發展我的事業，不會給自己有所界限，想甚麼都放膽去嘗試。」

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▲ 婚後的沈卓盈在事業上更加有火。（黃建輝攝）

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沈卓盈與丈夫都是事業心重，有共識在工作時不互相打擾：「工作時會好專注，與世隔絕連電話都不看，空閒時跟拍檔聊天或看劇本。我很喜歡和享受工作給我的感覺，因為工作令我有自己的生活圈子和價值，有屬於自己的安全感、滿足感和成功感，同時令你不會跟社會脫節，這些都是自己辛苦經營回來，不是其他人能夠給予的。」

雖然與丈夫之間互不過問工作，但沈卓盈會為自己定下界線，希望給予老公更多信心：「激烈床戲暫時不會考慮，始終結了婚，但會想嘗試更多角色上的突破，演花瓶外一些被醜化的角色，給大家看到另外一面的沈卓盈，又或者挑戰一些之前不敢做的事。」

▲ 駱震偉在劇中飾演「PTBF」。（《熟女強人》劇照）

家庭考量

婚後未有打算做少奶奶，沈卓盈自問是個怕悶的人：「他知道我有工作就會開心，放假在家數日就會嗌悶，會跟他說好想開工。」

疫情期間她亦為自己安排許多活動，例如開始研究煲湯、煮菜、小手作、畫畫、寫大字等，絕不讓自己停頓下來。

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▲ 沈卓盈形容自己現時處於「黃金時期」。（黃建輝攝）

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沈卓盈享受工作和生活帶給她的忙碌，渴望人生能夠有更多的挑戰：「時代不同了，不是每個女性婚後都要像以前一樣，在家洗衫煮飯。現在的我家庭工作兩邊兼顧，這亦是我對婚後的自己一個承諾。」在外專注工作，回家一切家務都親力親為：「始終是自己的家庭，不想假手於人，想盡回自己的責任。」

要讓「工作狂」沈卓盈停工，恐怕要等到有喜訊公佈之時：「大肚就一定會休養，不會頻撲。在這方面跟老公亦有共識，是我們計劃的一部份，不過都希望一切隨緣，覺得小朋友是上天給予的禮物，還要是看上帝安排。」

Make up：Phoebe Yung @phoebeyung

Hair：Green Cheung @AdmiX Hair Styling

記者：陳心怡

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