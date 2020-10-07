【無知害人】只餵椰子水代奶粉致1歲女兒腦癱　純素食父母免受牢獄之災誕第二胎

▲ 澳洲一對崇尚純素食主義的父母只餵女兒飲椰子水，導致女兒營養不良腦癱，後來兩人免受牢獄之災，更誕下第二胎。

愈來愈多人崇尚素食主義，追求健康飲食，但有人卻沉迷純素主義遺禍下一代。澳洲一對純素食父母，自媽媽沒有為女兒餵哺母乳後，就只以用椰子水和椰子粉自製的副食品去餵哺，導致女兒嚴重營養不良致終身腦癱。該對父母最終免受牢獄之災，不久更誕下第二胎。

據澳洲傳媒報道， 現年36歲的爸爸及34歲媽媽一直信奉純素食主義，而女兒出生時健康良好，惟之後父母沒有再帶女兒覆診。

2017年，女兒斷母乳後，媽媽則讓她吃純素食物，以椰子水取代奶粉，並以椰子粉自製副食品。而兩年前有報道指出，父母還有餵食如燕麥、香蕉、麵包、薯仔等素食，但沒有餵豆類，因媽媽認為豆類激素多，令女兒未能攝取蛋白質。

女兒拒吃喝 父向網站求助沖「開胃茶」

至2018年，女兒因不肯吃喝，爸爸撰寫電郵給美國一家草藥健康網站求助，內容大致如下︰

你好，我的1歲孩子不願意吃喝，還不停哭鬧和咳嗽。該怎樣安撫她或讓她至少喝點東西？她沒有發燒，她正進行只吃水果的飲食法。請盡快提供幫助。

該網站回覆，沒有促請爸爸帶女兒就醫，只建議可餵女兒飲「開胃茶」。父母拖延一周後，才將約1歲大女兒送入醫院。送院時她體重僅6公斤，比當地同齡女嬰平均體重輕了約4公斤。

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女兒遍體鱗傷內出血終身腦癱

急症室醫生發現，女嬰全身瘀傷、出疹及多處傷口，兼有內出血、血便、肌肉無力、肢體協調不良等症狀，需緊急轉送入加護病房，靠生命維持儀器吊命，可惜為時已晚，女嬰出現永久性腦損傷，終身腦癱。

醫生又表示，女嬰還得了在饑荒國家常見的瓜西奧科兒症或蛋白質缺乏症（Kwashiorkor），即是蛋白質攝取不足導致的惡性營養不良，猶如饑荒的貧童。

女嬰的父母隨即被起訴，2019年初被裁定罪成，但沒有判處入獄，只判處12個月的社區矯正（Community Corrections）及精神健康治療。法官當時指需有適度的寬容，但警告他們，女兒將會面對艱難的人生。如果再犯或違反上述的免刑條件，法院會重新判決。

離婚後前夫放棄素食

該對父母免受牢獄之災，卻繼續「造人」再誕第二胎，但不久兩人離婚，前夫已放棄素食習慣，腦癱女兒由媽媽撫養。

法院有持續追蹤家人的生活狀況，得知媽媽已吸取教訓，現有悉心照顧女兒，有聽從醫護指導，令女兒的健康逐漸有改善。

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責任編輯︰林綺玲