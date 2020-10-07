【重男輕女】新抱連生兩女第3胎照超聲波仍是女　奶奶迫墮胎才知是孖仔痛失男孫

▲ 台灣有位奶奶重男輕女，知道媳婦懷第3胎照超聲波是女，狠心迫她墮胎。

婆媳關係是世紀大難題！台灣有位奶奶重男輕女，對媳婦生了兩胎都是女兒感不滿，想抱男孫的她知道媳婦懷第3胎照超聲波是女，更狠心直說︰「非墮不可！」最後懷孖胎6個月的新抱無奈地被強迫進行人工流產。而結果發現胎兒竟然是一對孖仔，想抱男孫的奶奶有感是受到上天懲罰，自作孽得到報應。

奶奶想抱男孫

台灣一名資深記者呂文婉日前上節目《媽媽好神之俗女家務事》擔任嘉賓，當日討論的主題是婆媳關係，呂文婉分享了有一對男女畢業後都當了老師並結婚，初時大家都以為女生嫁得很好，有一位好奶奶。新抱婚後很快懷孕，第一胎生女，想抱男孫的奶奶口說沒關係，並好好照顧她︰

你還年輕，可以要拼一下，要好好的坐月子。女人要好好坐月，第二胎要拼！加油！

建議辭去教職專心生仔

當時新抱覺得奶奶很好，當她如公主寵愛，老公亦對她很好，當時一邊陀B一邊教書未有覺得吃力，因為奶奶當後盾。至大女出世6個月大，媽媽又再度懷孕，今次同樣是女孩。可是奶奶知道後即時變臉質疑地問︰「女的？」，態度更180度轉變，第二天辭去工人，叫媳婦自己養胎、坐月自己想辦法，甚至建議她回娘家。重男輕女的奶奶每天開始長噓短嘆，更建議新抱辭去教職︰

唉喲，隔離鄰居是男孫，生的都有「慈姑掟」（男生殖器），我屋企都無……隔離五嬸話做老師生不到男孩，你不要做老師！生兒子比較重要，做甚麼老師呀？

第3胎照超聲波推斷是女嬰

新抱聽話辭去教職，好好養身體，很快迎來第3胎，而照超聲波照不到男性生殖器官，初步估計是女，今次奶奶狠心逼人工流產，說家中的資源限額要留給「金叵羅」男孫，指新抱有2個女兒就早已用了限額，今次是女一定要「拿掉」！

老公一直都知道婆媳關係緊張，只是一直不說話，尤其老婆辭去教職，他一人支撐家庭開支，養活妻女很吃力，媽媽在背後有金錢支持他，令他更加不敢幫老婆講話，默默去做豬隊友。

新抱不知所措，丈夫又不支持她，一直拖到懷胎5個月再去做產檢，醫生確實告知是孖胎。之後回家她跪地求奶奶，說作為媽媽怎會忍心不要自己的胎兒，怎可以拿掉，很捨不得。

迫懷胎6個月新抱墮胎

奶奶知道孖女更加要新抱墮胎。強勢奶奶押著懷胎6個月的新抱迫她墮胎︰「你非墮不可！」奶奶在手術室前等，聽到出來的護士喃喃地說︰「這個媽媽怎會捨得不要雙胞胎，是一對男生的雙胞胎！」

奶奶起初以為自己聽錯，知道真相後，立即坐地嚎啕大哭，說是老天爺懲罰她，是報應！而新抱在手術室時已心死，決定不要這段婚姻。當天進行了墮胎手術後，她立即回娘家，並決定離婚，甚麼都不要，只要2女兒的撫養權，成為單親媽媽的她好好照顧兩女兒，亦恢復了教職。

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責任編輯︰王明芳