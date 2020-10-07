【新冠肺炎】酒店房開Party多人聚集增傳播風險　專家及工會倡納限聚令規管

▲ 政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌建議政府擴大「限聚令」來規管酒店房間的聚會。（經濟日報資料圖片）

本港連續多日出現源頭不明的新冠肺炎本地個案，亦有不少市民到酒店「Staycation」﹑在房內開派對等，但酒店房間人數不受「限聚令」規管。 政府專家認為多人聚集在酒店房內的傳播風險大，建議政府擴大「限聚令」來規管酒店房間的聚會，酒店工會亦同意加強規管。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌在電台節目中解釋，留意到近日有逾20人在酒店房間聚集開派對，認為若不規管酒店房間逗留人數，酒店房間與派對房間等無異，有很大感染風險。

香港酒店工會主席徐考澧指，酒店紛紛推出優惠吸客，令到酒店開派對的客人大增，估計6成客人到酒店度假，開派對的則佔4成。他說，據知有酒店曾最多超過20人留在一間房，而酒店只是向預訂房間的2人量度體溫及登記資料，加上目前無外地旅客情況下，酒店或會默許做法。

徐考澧認為，酒店屬於密閉空間，用中央冷氣，環境不理想，屬高風險，擔心多人聚集會出現疫情爆發，認為局方要定立規定監管。

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記者：陳曉瑩