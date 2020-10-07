  • 26°C
香港時間 : 20201007日 (週三) 13:58
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】酒店房開Party多人聚集增傳播風險　專家及工會倡納限聚令規管

社會 13:01 2020/10/07

分享：

熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌建議政府擴大「限聚令」來規管酒店房間的聚會。（經濟日報資料圖片）

本港連續多日出現源頭不明的新冠肺炎本地個案，亦有不少市民到酒店「Staycation」﹑在房內開派對等，但酒店房間人數不受「限聚令」規管。 政府專家認為多人聚集在酒店房內的傳播風險大，建議政府擴大「限聚令」來規管酒店房間的聚會，酒店工會亦同意加強規管。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌在電台節目中解釋，留意到近日有逾20人在酒店房間聚集開派對，認為若不規管酒店房間逗留人數，酒店房間與派對房間等無異，有很大感染風險。

香港酒店工會主席徐考澧指，酒店紛紛推出優惠吸客，令到酒店開派對的客人大增，估計6成客人到酒店度假，開派對的則佔4成。他說，據知有酒店曾最多超過20人留在一間房，而酒店只是向預訂房間的2人量度體溫及登記資料，加上目前無外地旅客情況下，酒店或會默許做法。

徐考澧認為，酒店屬於密閉空間，用中央冷氣，環境不理想，屬高風險，擔心多人聚集會出現疫情爆發，認為局方要定立規定監管。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：陳曉瑩

相關文章

【新冠肺炎】消息：今日新增約11宗確診個案　涉多宗本地不明源頭病例
今日 11:15
【新冠肺炎】消息：今日新增約11宗確診個案　涉多宗本地不明源頭病例
【新冠肺炎】將軍澳迦密主恩中學有學生染疫　學校今明兩日停課全面消毒
今日 11:05
【新冠肺炎】將軍澳迦密主恩中學有學生染疫　學校今明兩日停課全面消毒
【新冠肺炎】蔡繼有學生姐姐初步確診覆檢陰性建議網上授課　衞生防護中心：沒需要此安排
今日 11:42
【新冠肺炎】蔡繼有學生姐姐初步確診覆檢陰性建議網上授課　衞生防護中心：沒需要此安排
酒店 電台節目 許樹昌 限聚令 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【話題女王】葉璇言行出位開直播頻爆料　舊拍檔古天樂+昔日姊妹胡杏兒受牽連
14:26 2020/10/05
【話題女王】葉璇言行出位開直播頻爆料　舊拍檔古天樂+昔日姊妹胡杏兒受牽連
【天王物業】劉德華父親首置購加多利山豪宅　華仔鍾情何文田為妻女建安樂窩
18:48 2020/10/05
【天王物業】劉德華父親首置購加多利山豪宅　華仔鍾情何文田為妻女建安樂窩
【酒店Staycation】酒店房逾20人慶祝生日　酒店職員勸離開港女KOL不滿：有錢都唔會再光顧
16:32 2020/10/06
【酒店Staycation】酒店房逾20人慶祝生日　酒店職員勸離開港女KOL不滿：有錢都唔會再光顧