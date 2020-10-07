涉向警車投擲水樽　27歲女子認刑毁判服務令

▲ 被告被判以80小時社會服務令。（經濟日報資料圖片）

去年12月警員接報到彌敦道清理路障，27歲女子涉在旺角向警車投擲水樽，早前承認1項企圖刑事損壞罪，今（7日）於西九龍裁判法院被判80小時社會服務令。辯方求情時指，被告接受輔導後，控制情緒方面有改善。裁判官確認涉案警車並無損毀後，決定接納報告建議，判以80小時社會服務令。

被告黎海澄（27歲）被控於2019年12月16日，在旺角彌敦道與亞皆老街交界恒生銀行外，無合法辯解而損壞1輛警車。

辯方今求情時指，被告同意感化及社會服務令報告內容，而被告接受輔導後，控制情緒方面已有改善，報告建議判80小時社會服務令，被告亦願意接受。

裁判官問及涉案警車的情況，並從控方確認警車並無損毀，決定接納報告建議，判以80小時社會服務令。

被告早前承認的案情指，有警員接報到彌敦道清理路障，及後乘車離開，當警車駛經涉案地點的1間恒生銀行時，身穿黑色衣服的被告突然向警車投擲水樽，警員隨即將被告拘捕。經檢查後，警車車身並無損毀。

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記者：林欣樂