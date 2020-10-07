【吃掉前男友】小儀自揭前度出軌受情傷多年　未對愛情死心：我仍憧憬結婚　

▲ 小儀在節目剖白每段感情。

近日播出的ViuTV節目《吃掉前男友》，小儀擔任嘉賓跟主持莊韻澄(Xenia)、張惠雅（Regen）、張蔓姿（Gigi）、張蔓莎（Sabrina） 及蔡寶欣（Pony）分享感情經歷，小儀坦白道出過去情史，更自揭每段感情都輸給第三者，單身多年的她，卻未對愛情死心。

《吃掉前男友》一眾主持化身為民宿主人，合力推行「姑婆主題體驗」，廣邀不同年齡、不同身份的女嘉賓前來作客。

在今明兩晚播出的一集節目中，小儀將細談與前度的經歷，小儀自爆曾跟前度有一段7年情，可是最後無疾而終，令她大受情傷，更花了長時來療傷。

▲ 主持為小儀送上一曲，令她感觸落淚。（圖片：ViuTV）

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小儀無奈表示：「那段情是我拍拖最長久的關係，共有7年，7年之癢。由讀書時好好，之後出來工作，漸漸各有各忙，大家工作都搏殺，之後好少見，跟著就變淡，又或者有其他原因，我沒再追究，但當中一定有牽涉第三者，即係對方有第三者！」

曾用7年治情傷

小儀又感歎：「我次次都衰給第三者，不知為何，可能是命！那次我用了好多時間去醫自己，用好多時間去平復。」

小儀又指每次重遊跟前度去過的地方，都會觸景傷情。「以前拍拖，我們好鍾意約在銅鑼灣西武百貨度等。分手之後有次駕車經過，發現西武百貨已經拆掉。我再控制不到，默默地喊出來。那刻先知原來受過的傷，已經變成疤痕留在心入面。」

▲ 小儀人緣好，不乏圈中好友。（取自IG）

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小儀在明晚一集，繼續透露曾經想跟這位拍拖7年的前度結婚，但在30歲時二人卻突然分手。

她傷感道：「那時不知幾時會再有下個男朋友，覺得好灰。因為突然沒了男朋友，好多計劃都延後。」

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小儀盼向每位前度道歉

被問及對婚姻的看法，小儀坦言現時若有機會的話，仍然會想結婚。她表示最重要的結婚對象條件是能愉快相處以及能互相分擔對方的憂傷和快樂。

張蔓姿和張蔓莎即場為小儀寫了一首歌《Curry Man》，令她聽後感觸落淚。

▲ 一眾主持根據小儀的經歷，炮製了她與前度愛吃的日式咖哩飯。（圖片：ViuTV）

小儀坦言希望離世前能完成一個創舉：向每一位前度道歉，她落淚道：「因為過去的自己做得不好。以前會埋怨對方，為何會如此對自己，為何會有第三者？其實亦可能只是自己做得不好，所以才會令對方離開。」

單身至今的小儀，其實身邊有不少好友，家中又有愛犬為伴，生活仍然充實。