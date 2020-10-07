港大研究指工作體驗計劃助提升基層學生職業發展能力　團體倡政府廣泛推行培訓青年

▲ 研究團體倡政府廣泛推行工作體驗計劃，以培訓青年。（馮漢柱攝）

做好生涯規劃可影響青少年的一生，但來自基層家庭的青少年能獲得的發展資源較少。港大一項研究發現，為期至少一週的青少年工作體驗計劃有助提升他們的職業發展能力自我評估，認識自己興趣的行業。

青少年發展企業聯盟自2014年推出青少年工作體驗計劃，為16至19歲基層學生提供一星期至兩個月的職場工作體驗機會，2019年共安排200多名基層青少年到192間企業體驗72個不同行業的工作。

港大社會工作及社會行政學系榮休教授陳麗雲去年就計劃評估成效，成功訪問361名基層青少年，包括參與計劃的195名高中學生，及166名無參加計劃的對照組學生。研究發現有參加計劃的學生自評對將來投身職場的自信由參加前6.07分升至參加後的6.43分，屬高水平；其對行業、工作環境和發展事業的動力均有上升，相反無參加計劃學生則無顯著改變。

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蔡創興現在香港大學修讀計算機科學系，他本身對精算師和工程師都有興趣，中學時曾參加兩次工作體驗計劃，分別在保險公司及路政署工作。他表示，保險公司的上司教曉他許多職場道理，如「工作一定要細心，唔可以馬虎」，他在路政署時更在負責中環灣仔繞道的團隊內，有一次工程師帶他到商場望著下方的工人慢慢建好隧道出口，感到有成功感，遂下定決心成為工程師。

羅巧頎在2017年參加計劃，到電視台體驗幕後工作，她稱自己原本已對攝影有興趣，體驗後發覺導播工作切合自己興趣，現時在樹仁大學修讀新聞系二年級，向目標出發。

青少年發展企業聯盟主席陳龔偉瑩指，本港有17萬名青少年生活在貧窮線下家庭，成長期面對物質匱乏，人脈視野狹窄，缺乏自信，影響了他們發展的動力。

陳麗雲表示，研究顯示計劃有助基層學生提升自信和職場知識，若廣泛推出，可對打破跨代貧窮起作用。陳龔偉瑩則稱，機構會在施政報告發表前將報告提交予政府，希望政府調配資源，開展更多類似培訓予青少年。

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記者：徐紹軒