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【永別毛孩】唐寧愛犬Coffee脾臟肝臟離世　貼毛孩照悼念：我永遠愛你

娛樂 15:48 2020/10/07

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

唐寧的愛犬Coffee日前離世。

唐寧的愛犬Coffee日前離世，她在個人社交平台貼出Coffee的照片與愛犬作道別。從小到大已有養的唐寧一直是愛犬之人，她經常貼出與狗狗的合照，分享人狗相處的生活點滴。

唐寧於社交平台發文道別愛犬Coffee，並貼出Coffee的肉球照片。

唐寧永別愛犬Coffee。（唐寧FB圖片）

【媽媽自強】唐寧患坐骨神經痛症　懷孕時病發痛得不能入睡

唐寧表示：

多謝大家對我和Coffee的關心， Coffee在星期一早上已經平靜地去到彩虹橋了，願他在彩虹橋上重遇我家的豆豆，
BOOBOO，Yellow，BeBe，和他們一起無憂無慮快樂地奔走。期待再和他們再見！Coffee，我永遠愛你！

Coffee最近身體欠佳，唐寧日前曾發帖文抒發感受，她一臉擔心地凝望着Coffee。她說：「Coffee兩日沒有正常吃東西，昨天帶了他去看獸醫。。。他脾臟和肝臟有好多黑影。。。很突然。醫生建議我帶他回家休息。。😔 灌食嘔返晒出嚟。現在除了陪着他，也不知道還可以做什麼了。」

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【媽媽自強】曾突然變瘦唐寧自覺幸運　兩孩之母剖白：原來患難可以見真情【有片】

唐寧不時分享家庭照片，除了會貼出與子女的合照外，視愛犬如家人的她也會貼出與狗狗的合照。

她曾感慨指：「我是幸運的；從小到大，都有狗狗陪着我成長。小時候不明白為什麼他們的壽命只有短短十幾年。後來我看了一本書《A Dog's Purpose 》，書中一位6歲的小朋友，他答了我這個問題，他説：『 人生來就是為了學習如何愛人、如何把生活過好，對吧？』『但狗已經知道並且做到這些了，所以他們不必在這個世界上停留（磨練）太久。』對於愛，對於生活，他們比我們更懂得。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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