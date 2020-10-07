【扭轉命運】家境清貧高中選錯科愈讀愈失落 女生獲老師鼓勵申請獎學金赴美讀高中

▲ 紫穎現時入讀浸會大學。

基層學生因經濟環境所限，很難有機會出國交流，但一次機會便可改變學生對自我的看法。兩位獲取「原來我得㗎」獎學金赴美一年的舊生吳紫穎和陳利榮，成功考入浸會大學，他們同是草根階層，欠缺學習支援，更遑論進修英語聽說讀寫，但一次機會，令他們重拾自信，回港後更考入了大學。

現年20歲的紫穎，家住官塘區公屋，有一個家姐和妹妹，中小學階段讀同一間一條龍學校，校內有不少是基層及有學習需要同學，而紫穎爸爸早年因工傷沒法工作，由媽媽扛起頭家，媽媽沒有中學畢業，沒法指導自己，再者因家境關係，沒法支援她參加任何課外活動或補習。

中學時她的課外活動，是在社區中心當義教，帶小朋友出去玩，而只有當義工，她才有機會去港島；中五時她便因長期參加義工服務獲肯定，由學校資助她去日本參加公民教育活動，首次衝出香港及搭飛機。

▲ 紫穎獲獎學金赴美國交流。（受訪者提供）

學習上，她謂初中階段沒心機讀書，倚靠記性過關，到高中才悟到想追回成績，希望自己能創造有家人讀到大學的奇蹟。

中四時我糊里糊塗選科，沒經太多思考便選了理科，其實我沒有理科腦，愈讀愈失落。我想讀好書，想改善家人生活。而我自小在基督教中小學成長，受愛心老師疼惜，因此希望日後也可以成為一位了解學生的好老師。

紫穎謂因屋企環境窄，3姊妹共用一張書桌，她曾為專心温習，去找免費自修室，圖個安靜環境温書。初中時，她參加了校內的中英文辯論隊，望透過辯論隊提升英文水平，記得當時中文辯論隊在區內比賽成績很好，因而提升了她的自信，但當要代表英文辯論隊到外區比賽，便很快出局。

我是精英班學生，叫做叻過很多同學，但比賽時才明白自己水平很低，學校成績反映不到我的真實水平，那一刻很無助，感到自己沒有價值，是沒有用。

逃避學英文

高中後她面對英文科，開始重覆操練，感到學習很悶很辛苦，最後她竟然逃避學英文。

英文科一定放到最後才會温，後來半放棄英文，主攻中數。因為英文愈温愈唔識。

▲ 紫穎獲獎學金赴美國交流。（受訪者提供）

中五時她受老師鼓勵考獎學金，當時她只是抱住不如一試的心態，期間需要提交成績和寫一份自我介紹，之後竟獲機會面試，她回想3年前的面試，曾真情表白：「我很想改變，想衝出自己的社區。」最終她拿取獎學金，交流後完全改變對英文的學習動機和信心。

我當年是全部科目A，原來我得㗎！

她解釋，美國讀書一分耕耘一分收獲，學英文是經由體會生活習得，不是書本上的東西，變得很有趣。而最大轉捩點是期間她認識了一位退休人文學科教授，教授會帶她周圍去，用俗語講笑話，再會解釋俗語背後來源，並經常指導其文科功課，期間她慢慢覺得英語並非要死記爛背或很悶。

赴美完成11班後她回來決定考DSE，最後以5科22分的成績(英文科聆聽和說話都有5)，入讀浸大英國語言文學及英語教學教育課程，9月升讀大三，可望2年後畢業。

我現在一步步邁向當老師的志願，我亦希望以過來人身分，鼓勵家境清貧的同學，不要放棄。

「原來我得㗎」獎學金計劃

截止日期：2020年10月31日

對象：中三至中五，特別考慮成績並不突出、在校被忽略的學生。

名額：4個，包括：宏宗建築獎學金、國茂控股愛心傳承獎學金、華樂德獎學金，以及馬老師知行合一獎學金。

內容：共約$131,000，包括來回機票、住宿、膳食、學費、保險，及生活津貼。

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記者：胡麗珊