鄭欣宜再與Wyman合作推出新歌《小夜燈》　Joyce拍MV感觸流淚【有片】

▲ 鄭欣宜 轉唱片公司後後第一首派台歌《小夜燈》。

鄭欣宜 (Joyce) 加盟寰亞音樂後第一首派台歌《小夜燈》，除曲風別樹一格外，歌詞更是滿有深意觸動人心，讓Joyce拍MV時也不禁感動到眼濕濕。

欣宜直言挑選歌曲時，第一次聽到《小夜燈》已很感動，而Wyman黃偉文的歌詞更似是為她而寫，她説：「Wyman的歌詞好有意思好令我感動，我相信可以燃亮每個人內心嘅《小夜燈》。這首歌好得意，我給朋友聽個個都有不同的感受，有些會諗起爸爸媽媽，有些會諗起自己的仔女，大家聽的時候不妨想想哪個人是你的小夜燈。」

▲ 鄭欣宜拍《小夜燈》MV。

Joyce說這是Wyman為成年人寫的兒歌，所以不同於一般的兒歌，成年人的兒歌自然比較有層次，每個人聽都有不同的感受。

她說：「感恩有兩個最錫我的人幫我完成了這首新歌，收到作曲人何山寫的歌，我已經好有感受，這首歌的MV好特別，是以動畫為主，因為構思時，曲風感覺似是給成年人的童謠，好溫柔的感覺。我都希望給到大家新鮮感，錄音時我都嘗試用，一些平時大家比較少聽到我的聲音去演譯，另外亦都加了一些雀仔聲音，希望可以給大家更多空間去發揮想像力。」

▲ 《小夜燈》MV。

近期很多藝人都會嘗試在網上做自己的頻道或直播，但Joyce的頻道節目內容一向貼地又好玩，故此被 YouTube邀請參加他們的年度盛事。

Joyce難掩興奮說：「今年我開始了做我的YouTube頻道，最近好幸運被 YouTube選中了，邀我參加他們10月11日的全球活動YouTube FanFest，我覺得既然有這個機會，就唱一個溫柔的非電子樂器演奏，連同原來的版本，我兩個版本都喜歡，大家有機會又試兩個版本聽來比較一下，看看喜歡哪個多些。」