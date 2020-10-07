【婆婆的愛】婆婆10年前留未拆熊公仔成孫女唯一禮物　媽媽感慨︰希望她在另一世界看到

▲ 台灣一名媽媽分享，其亡母10年前留下未拆熊公仔，竟成孫女唯一禮物。

至親離世的傷痛不足為外人道，睹物思人格外心酸，可是至親留下的遺物卻能化作思念。台灣一名媽媽分享，其亡母在10年前請她保存一隻新的熊公仔，以留給她將來的孩子，10年過去隨著母親逝去，這隻熊公仔竟成為婆婆給孫女唯一的禮物。

亡母把熊公仔留給未來孩子

該名台灣媽媽上月於facebook群組「爆廢公社公開版」，以「這是一隻特別的泰迪熊」為題發帖，講述2010年時因為家中換電視，剛好買電視送了一隻泰迪熊，她原本打算把泰迪熊打開來放在家中床頭，可是媽媽卻說「不要開，以後留給妳的小孩玩」。

當時年僅20歲的她不以為意，但還是聽從媽媽的說話，乖乖把泰迪熊收起來。她表示︰

沒想到這樣的一句話，成為我媽送她孫女的唯一一份禮物……

▲ 這隻熊公仔是婆婆給孫女唯一的禮物。（相片來源︰「爆廢公社公開版」fb群組）

事隔6年後，媽媽離開人世，她遺憾「還來不及帶她去最嚮往的日本玩，還來不及讓她看著我結婚生子」。她指媽媽患有抑鬱症，以她認為最不好的方式離開了他們︰

但希望她在另一個世界可以看到，現在有個可愛的孫女，玩著當初阿嬤（婆婆）交代著要給她『唯一』的禮物……

網民感動︰婆婆留給孫女的愛

網民看過帖文後大表感動，留言說「好感人的禮物」、「泰迪熊會代替阿嬤（婆婆）陪伴孫女長大」、「媽媽一定有看到你遵守承諾，把她的愛傳遞到你女兒身上了」、「這是阿嬤（婆婆）留給孫女的愛」。

此外，有一位網民分享她的經歷，表示6歲的女兒一直留著外公送給她的粉紅色熊公仔，去旅行也把熊公仔帶在身邊，還一直說那是外公。她感慨雖然外公離世兩年了，但看到女兒的舉動還是很不捨。

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責任編輯︰駱秀玲