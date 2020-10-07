涉以揚聲器叫「殺死所有警察」　退休漢否認公眾地方內擾亂秩序

▲ 警署警長李泰萊今於東區裁判法院作供。（王仁昌攝）

今年1月19日中環遮打花園有示威集會，64歲退休漢涉當日在金鐘港鐵站外以揚聲器大聲叫囂，被控1項公眾地方內擾亂秩序行為罪。涉案退休漢否認控罪，案件今（7日）於東區裁判法院開審。警署警長供稱，案發時到金鐘港鐵站B出口外支援及佈防，及後警方防線後退到添馬街，而被告在B出口外手持揚聲器不斷說粗言，並聲稱「要殺死所有香港警察」。

被告何兆麟（64歲），報稱退休人士，否認1項公眾地方內擾亂秩序行為罪。控罪指，被告於2020年1月19日在金鐘港鐵站B出口外，作出喧嘩或擾亂秩序的行為，或使用恐嚇性、辱罵性或侮辱性的言詞，意圖激使他人破壞社會安寧，或相當可能會導致社會安寧破壞。

控辯雙方承認事實指，案發當日中環遮打花園有獲發不反對通知書的集會，下午5時15分，兩名警察證人看見被告在金鐘港鐵站B出口外，手持揚聲器及作出約10分鐘言論。警方其後於1月23日到被告住所作出拘捕，並檢走了1個白色揚聲器。

警署警長李泰萊供稱，他駐守機動部隊F連第3隊，今年1月19日下午，他與隊員到港島區當值處理遊行集會，其後接報得知金鐘港鐵站B出口外有數百人聚集，他與隊員約4時30分到場支援，當時現場約有300人，不斷有人說粗言及叫囂，警方展示藍旗及作出警告，指現場集會違法及要求他們散去，及後現場大部分人離開，而警方防線後退至金鐘添馬街奧迪車行外。

李續供稱，其後於5時15分，他看見1名頭戴鴨舌帽、身穿黑衣的男子站在港鐵站B出口外的樓梯上，男子手持「大聲公」不斷說粗言，並聲稱要殺死所有香港警察，言論重複約5至6次，而當時有10數人站在附近，附和該男子的言論及拍掌，部分人情緒激動。

控方又在庭上播放警方從網上下載的公開媒體片段，片段中有1把男聲作出言論，包括「我地殺哂香港警察，好唔好？」，「佢地無一個係無辜嘅」，「……剁成肉醬」等，又聽到男聲指「係政府做壞事，用武力鎮壓…倒果為因」等。

辯方盤問李時，問及當李聽到被告以揚聲器作出言論時，周遭是否有人作出堵路、襲擊或刑毀等違法行為。李表示當時沒有。

辯方又問及當時被告身邊的10數名途人中，是否有人裝束或行為可疑，以及是否得知被告如何到達及離開案地點。李表示沒有看見特別可疑的裝束或行為，亦不清楚被告從何而來及何時離開。聆訊今午續。

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記者：王仁昌