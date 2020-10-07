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【熟女強人】胡杏兒演攤牌戲發揮出視后級演技獲讚　為培養情緒激動到胃痛【有片】

娛樂 15:44 2020/10/07

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胡杏兒跟朱柏康這場「攤牌」戲獲讚賞。

於ViuTV新劇《熟女強人》裡，胡杏兒及朱栢康飾演一對夫妻，昨晚播映的一集，二人上演一場「攤牌」戲份，盡吐心中不快，不少劇劇迷也讚杏兒的演出不錯，而播出後杏兒亦收到不少朋友和親戚的訊息，讚賞其演出。

胡杏兒表示得到劇迷的支持當然開心，連很久沒聯繫的朋友也傳短訊給她，讚她罵老公（朱栢康飾）那場很感動、亦駡得很痛快。原來拍攝前杏兒要為此場戲好好培養情緒。

拍攝那場嗌交戲前，杏兒跟朱栢康各自培養情緒。

她說：「拍攝時都辛苦，因為對白好長亦不敢NG，又要保持那份情緒；我記得我們排了一次戲之後，跟朱康坐在一旁醞釀情緒，當時因為機器問題就等了很久，但腎上腺素就不停谷，谷到胃痛，我跟導演說頂不順，可不可以快一點，因為就來要嘔啦！最後這場戲拍了2 take，導演都收貨好順利。」

胡杏兒培養情緒期間，突然感胃痛不適。

杏兒還說遇到朱栢康這個對手令自己更有信心，她說：「我很信任朱康，這場戲是夫婦間各自去數對方不滿的心底話，因為一直以來他都有心病但各自收起，大家那一刻就爆了出來！當下鄒靜（角色名）明白到不可以像老公般拖泥帶水，需要有一個決定，她好嬲怒老公，但不會再為這個人而流眼淚。」

說到夫妻相處之道，杏兒直言夫婦間最重要是坦白跟溝通，所以她跟老公每天都會傾計。

撰文 : TOPick柴犬出動

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