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【小休午睡】午睡時間太久未必健康　歐洲心臟病學會：午睡超1小時死亡風險高30%

健康 15:38 2020/10/07

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歐洲心臟病學會近日就發表一份研究指，原來午睡超過一個小時，恐會對身體帶來危害。

坊間不時有午間小睡片刻，有助提升工作專注力的說法。不過，歐洲心臟病學會近日就發表一份研究指，原來午睡超過一個小時，恐會對身體帶來危害，死亡風險更高30%。

女性風險更明顯

據負責進行研究的廣州醫科大學潘哲博士指，這次為了解午睡與死亡率、心血管疾病風險間的關係，分析了包括來自20多個研究的313,651名參與者，其中有大約39%的參與者有午睡的習慣。

經分析後發現，當有習慣長時間超過一個小時午睡習慣的人，與完全沒有午睡的人相比，死亡的風險高30%，患上心血管疾病的風險更是高出34%。總括而言，任何長度的午睡都與死亡風險增加有關，尤其在女性身上更為明顯，與沒有午睡習慣的人相比，午睡導致女性死亡風險高出22%。

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專家：把午睡控制在一小時內最安全

不過，潘哲博士亦指出，研究同時發現少於60分鐘的午睡，對於心血管疾病則沒有風險，較短時間的午睡，甚至少於30至45分鐘的午睡，可能會改善夜間睡眠不足的人的心臟健康。

潘哲博士因此總結指：「如果你想進行午睡，根據研究表明，把午睡時間控制在一個小時內是絕對最安全。至於那些沒有習慣午睡的人來說，沒有特別需要因此開始午睡。」

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責任編輯:羅嘉欣

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