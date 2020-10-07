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【新冠肺炎】浸會大學一名學生確診上周曾訪校舍多處　校方將部分課堂改作網上授課

社會 16:05 2020/10/07

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浸會大學今日（7日）證實一名學生確診。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情持續反覆，消息指今日新增11宗確診個案，當中涉及數宗感染源頭不明個案。浸會大學內部電郵透露，一名浸大學生確診感染，上月28日至30日曾到九龍塘校舍，10月1日發病，4日後到私家醫院求醫，昨日晚上確診；校方已即時關閉該生曾到訪的之處，部分課堂亦會改作網上授課。

根據浸會大學向師生發放的內部電郵稱，一名學生確診感染新冠肺炎，上月28日至30日曾到九龍塘校舍，期間曾訪查濟民科學大樓、全人教育教與學中心、逸夫校園思齊樓及偉衡體育中心等地方上課及活動，期間一直有戴上口罩；該學生於10月1日發病，周一(5日)到私家醫院求醫，昨日晚上確診。

校方稱，已即時關閉該生曾到訪的之處，部分課堂亦會改作網上授課；又指因應現時社區持續出現不明源頭感染個案，提醒師生需保拎警覺，於校舍內需遵循所有防疫措施，如有呼吸道症狀或屬確診個案密切接觸者切勿返校。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

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記者：陳正怡、馮琪雅

香港浸會大學 新冠肺炎疫情

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