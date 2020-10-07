【居屋2020】今晚7時截表　房委會黃碧如：認購反應料沒以前踴躍

▲ 黃碧如於今年8月，接替黃遠輝，出任房委會資助房屋小組主席。（資料圖片）

居屋4大屋苑、逾7千個新建單位，以及今期「白居二」計劃，申請期今天（7日）晚上7時結束，房委會最新收表約19.2萬份，較去年總收表量31萬份少。房委會資助房屋小組主席黃碧如相信，受疫情及經濟不明朗打擊下，今期居屋或無以前這麼受歡迎。

黃碧如預期，申請數目沒以前般踴躍，受疫情影響及經濟不明朗雙重打擊下，市民或對前景不確定，就會卻步暫不申請，但她認為資助出售房屋的需求仍然很殷切。

房委會將推售4個居屋新屋苑，涉7,047伙，焦點落於鑽石山啟翔苑，還有馬鞍山錦駿苑、「現樓」火炭彩禾苑，以及皇后山山麗苑，實用面積由278至614呎，折扣是6折，售價117萬至489萬元。

今期居屋綠白表比例是四六比；單身人士配額維持一成，有700個；家有長者配額維持三成，有2,100個。今期居屋家庭入息限額6.6萬元，資產上限170萬元，單身減半。而今年「白居二」配額有4,500個。

房委會提醒市民，「居屋2020」及「白居二2020」，明晚７時截止申請；又稱臨近截止申請日截止前數小時，會有較多申請人遞交網上申請，或致系統非常繁忙，呼籲網上申請者盡量避免臨近申請期截止時段遞交申請，以確保截止前成功於網上完成申請程序。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：吳卓峰