【藝術下午茶】CURATOR推限定藝術主題下午茶　368元兩位享用可自選圖片打印專屬咖啡【內附地址】

▲ CURATOR推出限定主題ART TO LIFE下午茶，融合藝術與味覺體驗。（CURATOR提供）

CURATOR推出限定主題ART TO LIFE下午茶，將藝術故融入在味覺體驗當中，把下午茶也可以變成一次藝術體驗。

今次推出的限定下午茶，賣相已相當特別。以白色玻璃畫框取代傳統三層架，作為盛載甜點的底盤，畫框內復刻梵高著名的《阿爾勒的卧室》。

而在畫框上的多款精緻美點包括迷你安格斯牛漢堡、焦糖金奇異果撻配奶酪及果醬、士多啤梨玫瑰撻、帕爾瑪火腿、迷你脆筒配牛油果醬，另外更有經典雜錦馬卡龍、英式鬆餅配下午茶忌廉及果醬，將下午茶昇華成可以吃的藝術品，體驗ART TO LIFE的魅力！

下午茶更會奉上兩杯藝術打印咖啡或巧克力，客人可以自選梵高其他公開畫作或提供不同的圖片給咖啡師，調製成凍咖啡或朱古力，有得食又有得玩，打卡一流！

▲ 既可觀賞又可享受的藝術咖啡（CURATOR提供）

▲ 客人可以自選梵高其他公開畫作或提供不同的圖片給咖啡師，調製成凍咖啡或朱古力，有得食又有得玩。（CURATOR提供）

CURATOR限定主題ART TO LIFE下午茶

時間：星期一至五 3pm-6pm

價錢：$368/ 2位 （包artsy 咖啡2杯）

地址: CURATOR by LEX Café（尖沙咀梳士巴利道 18 號 Victoria Dockside K11 MUSEA B113C 號舖）、LEX Coffee（堅尼地城卑路乍街 100 號 電話: 2149 9633）

記者：Panda