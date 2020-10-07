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【食用安全】鮮蝦腹部驚現橙色顆粒　以為美味蝦膏吞下恐即送院【附專家解釋】

食用安全 17:21 2020/10/07

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

台灣有網民近日在把鮮蝦蒸熟後，發現其中一隻蝦的蝦腹竟出現大量橙色顆粒，讓他不敢食用。

鮮蝦相信不少人都愛吃，不過台灣有網民近日在把鮮蝦蒸熟後，發現其中一隻蝦的蝦腹竟出現大量橙色顆粒，讓他不敢食用。

網民紛表示食用後需住院

從該名台灣網民在facebook群組「爆廢公社公開板」分享的照片可見，在他其中一隻已經蒸熟的蝦子中，牠的腹部及腳部竟布滿橙色的顆粒「異物」，讓他十分好奇是否能夠安全食用。

帖文經發布後，有網民疑惑「異物」是否屬於蝦膏的一種，但更多網民則指出這是蝦卵，「本身很髒，建議別吃」、「不要以為賺到，上次吃了半夜秒睡醫院」、「吃過還不錯，但當晚就睡醫院了」，不少網民指出自己吃過後曾有住院的經歷。

同場加映，營養師推介多款含Omega3海鮮：

    點擊圖片放大
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專家：不建議食用蝦卵

據香港海鮮聯合總會主席李彩華接受TOPick查詢時指，照片中蝦腹的橙色顆粒的確為蝦的卵子，但並不建議進食，因為已經外露的蝦卵有被污染的風險。他指出，蝦卵過去主要用來製作蝦子麵，不建議蒸熟食用。至於有關過敏問題，他指出如本身對海鮮已有敏感的人士，自然亦對蝦卵有過敏，但由於他本身並不建議進食蝦卵，所以蝦卵對人體過敏與否，並沒有太大問題。

不過對於進食海鮮有過敏憂慮的人士，他指出由於海產本身含極高蛋白質，人們在進食海產後，體內如未能即時分解高蛋白質，就會出現過敏症狀，因此他建議人們只要在進食海產前後都飲用少許醋，「甚麽醋或蘋果醋都可以，因為醋可分解過剩蛋白質」。

此外，台灣的台安醫院營養師劉怡里亦提醒，對蝦子過敏、血脂高、痛風的人少吃蝦卵，在蝦腳上的蝦卵有衛生安全的疑慮，則不建議食用。台灣營養師宋明樺也認為，海鮮最重視的就是新鮮，若是包覆在蝦殼內的蝦卵相對安全，但已經外露的最好不要吃。

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記者：吳梓楓

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