【新冠肺炎】葵涌殘疾院舍「國寶之家」1人確診2人初步確診　逾30名院友職員需檢疫

▲ 中心派人到「國寶之家」。（曾秋文攝）

本港新冠肺炎疫情反覆，今日（7日）新增11宗確診個案，2宗屬輸入個案，其餘9宗為本地感染，當中有3宗為源頭不明個案；另有約10宗初步確診。衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻見記者，交代最新疫情。

【新冠肺炎】本港今日新增11宗確診個案 9宗為本地個案

▲ （曾秋文攝）

張竹君指出，本地不明源頭個案涉及葵涌一間殘疾院舍「國寶之家」，院舍位於新界葵涌石蔭路國寶樓1字樓。當中有1人染疫，涉及一名57歲男院友（個案編號：5140），另有2名院友初步確診；全院30多位院友及6位職員需要檢疫，部分人士已送入院。

張續指，中心今日到院舍，發現他們戴口罩的情況不理想，大部分人可以自行走動，部分院友會附近的石蔭廣場購買物資或用膳，與社區有關係。當局昨日已派樽予有關人士，今日應有結果，不排除有更多個案。

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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記者：郭詩詩