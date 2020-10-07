【新冠肺炎】本港今日新增11宗確診個案　9宗為本地個案

▲ 本港今日新增11宗確診個案。

本港新冠肺炎疫情反覆，今日（7日）新增11宗確診個案，其中2宗屬輸入個案，均從印度10月5日，經印度航空公司航班AI310返港；另外9宗為本地感染，其中3宗與早前個案相關，另有約10宗初步確診個案。衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻見記者，交代最新疫情。

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衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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記者：郭家穎