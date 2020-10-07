【青木瓜豐胸】實測青木瓜燉排骨湯豐胸效果 YouTuber連飲30天：胸增2CM

▲ 實測青木瓜燉排骨湯豐胸效果 ，YouTuber連飲30天稱胸增2CM。

不少人視木瓜和青木瓜為豐胸神器，台灣YouTuber「福爾思庭」近日拍片，紀錄連飲青木瓜燉排骨湯30天，實測豐胸效果，結果她稱上胸圍增長了2CM。

台灣YouTuber「福爾思庭」近日上載影片，紀錄自己在30天內用食補方式，連續飲用青木瓜燉排骨湯，實測胸圍是否有豐盈，在實測前，她測量出上胸圍是84CM、下胸圍是73CM、體重為60公斤。

她在片中介紹青木瓜燉排骨湯的做法。30天後，她再度為胸圍進行測量，發現上胸圍達86CM，增長了2CM、下胸圍維持不變，體重則上升近2公斤。她驚呼，

我的上胸圍整整多了2CM，皇天不負有心人，原來食補的方式是可行的。

她坦言，每個人體質不一樣，對自己胸部增長是出乎其意料。

短片曝光後引起網民熱議，有網民稱，青木瓜「其實主要功用是降火消脂顧肝與補充養分與補血，通乳只是其中功效之一」；有人則表示，這種調理身體的方式「是要長期喝才會有比較不易消退的效果」。

實測過程，請看：

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中醫：青木瓜有通乳和除濕通絡功效

註冊中醫馬琦傑早前接受TOPick訪問時稱，青木瓜是十字花目番木瓜科番木瓜屬的生果，而木瓜是十字花目木瓜科木瓜屬生果，兩者對身體主要有健脾消食、通乳、除濕通絡等功效。馬醫師稱，根據中醫古籍，沒有直接記載青木瓜有豐胸作用。現代營養學研究指出，青木瓜中含有多種豐富酵素、蛋白酶、氨基酸和營養元素。而酵素可促進蛋白質分解、吸收，加強身體生長，間接令胸部發育。

如以豐胸為目的來食用木瓜和青木瓜，馬醫師就回應稱，需因應身體、年齡、體質等情況，一天最多吃30至150克青木瓜。並且不建議單吃一種種類，均衡飲食才是正確做法。他續指，孕婦、對木瓜過敏、脾胃虛寒易腹瀉的人士，都不適合食用青木瓜或木瓜。

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責任編輯：羅嘉欣