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【姊妹情深】疫情下夥吳嘉熙開騷發放正能量　余香凝客串SG成員模仿舞步

娛樂 16:44 2020/10/07

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

余香凝跟吳嘉熙一起舉行網上音樂會。

余香凝（Jennifer)跟吳嘉熙（Cheronna)因為合唱新歌《天地分裂》而成為好姊妹，昨晚首次一起舉行音樂會，席間獻唱共10首歌曲，而Jennifer更「客串」做Super Girls成員，跟Cheronna一起合唱SG經典作《鎂光燈下》，Jennifer笑言懂得跳SG舞步，即席示範時跳得有板有眼，反之Cheronna早已忘記歌曲的舞步。

余香凝與吳嘉熙因一首合唱歌而成為好友。

說到今次舉行網上音樂會，二人坦言三個月前已有想法，至近日才成事，Jennifer希望透過今次的演出，向大家發放正能量，她說：「之前一直未想到音樂會主題，因為疫情關係，社會氣氛不太好，只想有正能量，而今次主題是蝴蝶蛻變，毛蟲未變蝴蝶前在繭裡面，疫情令大家要留在家中，有時好狐獨，但希望呢段時間大家變成一個更好的自己。」

吳嘉熙直言很久沒唱live，不禁有點緊張。

至於首次現場演繹二人的合唱歌，Cheronna透露錄歌時已感擔心，她說：「大家都覺得首歌有難度，之前亦擔心過，因為首歌頗高音，初時Jennifer建議全程用假音唱，大家都對自己沒太大信心。幸好之前做節目時唱過半首，感覺現場演繹也不錯。」

二人坦言開騷前緊張非常，因為已很久沒唱live，她們說：「希望快點回復有觀眾的現場騷呢，那感覺好正，我們都很記掛著。」

撰文 : TOPick柴犬出動

余香凝 吳嘉熙 Super Girls 歌手 音樂 MV 音樂會 娛樂人物職業 正能量

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