【再做外公】馬時亨再迎外孫三代同堂　女兒弄璋誕下第四子成六口之家

▲ 港鐵前主席馬時亨長女、品格教育協會創辦人馬露明，今日（7日）順利在山頂明德醫院誕下小兒子。

港鐵前主席馬時亨長女、品格教育協會創辦人馬露明，今日（7日）順利在山頂明德醫院誕下小兒子，與丈夫劉仲恒及兩子一女共組六口之家。對於再次成為外公，馬時亨早前接受TOPick訪問時就曾透露過對孫兒的期望：「寧願孫兒有好品格，如沒好品格，我寧願他們不考第一！」

女婿：小兒子的誕生如正能量般照耀一家

據了解，初生孫兒取名為劉智安（Matthew Jonathan Lau），英文名Matthew在基督教裡有神的禮物、耶穌的智慧及神的平安喜樂之意。

據本身為放射科專科醫生的女婿劉仲恒表示，儘管目前疫情帶來很多不確定因素，但小兒子的降臨就恍如一股溫暖的正能量般照耀他們一家，令他和太太份外珍惜和感恩。而家中兩名兒子和女兒對再添小弟弟均表現得十分興奮，更打算將他們心愛的玩具割愛，作為送給小弟弟的禮物。

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馬時亨盼孫兒懂得「尊重」和「感恩」

對於自己再次成為外公，馬時亨早前接受TOPick訪問時曾談到對孫兒的期望。他除了希望孫兒學業成績好之餘，更重要是有良好品格，要懂得「尊重」和「感恩」。

一個人如果懂得尊重人，即是你的人際關係不太差。

他慨嘆如果一個人學業成績好，但沒有良好品格，不懂尊重和感恩的基本原則，對社會的貢獻不會大。

寧願我的孫兒有好的品格，好過他們在讀書時期有好的成績。如果沒有好的品格，我寧願他們不考第一！

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責任編輯︰王明芳