【新冠肺炎】本港新增3宗個案均與泰籍人士及「China Secret」群組有關　至今9人確診

▲ （經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情持續反覆，本港今日新增11宗確診個案，包括2宗輸入個案，亦3宗與早前確診個案相關，亦有感染源頭不明個案，本港已屬連續第7天出現感染源頭不明個案。衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫管局總行政經理劉家獻見記者，交代最新疫情。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君提及，今日有3宗確診個案與早前泰籍人士群組及尖沙咀酒吧「China Secret」群組有關。

第5134宗：24歲泰籍女子曾與第5123宗確診個案同住豪麗大廈，10月2日轉到帝苑酒店居住

第5141宗：36歲泰籍女子曾於9月23日到訪尖沙咀酒吧「China Secret」，亦曾與5134宗同住豪麗大廈，與豪麗大廈早前個案屬流行病學關連。

第5142宗：34歲泰籍女子亦曾與第5123宗同住豪麗大廈，10月2日亦轉到帝苑酒店居住

另外亦有一宗初步確診個案，涉及一名29歲男子亦曾於9月23日與朋友到訪尖沙咀酒吧「China Secret」，居於九龍橫頭磡康強苑。

張竹君稱，連同是次個案及早前確診的相關個案，群組有9宗確診個案。

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記者：陳正怡