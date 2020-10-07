不忿被罵「無用」及年老　7旬翁淋前妻鏹水候判

▲ （經濟日報資料圖片）

七旬退休老翁不滿前妻另結新歡，涉於去年先後在車站埋伏拳打前妻，及後因不忿被指沒有用及生老，遂到前妻工作的店舖向她淋潑通渠水，致其雙眼等多處受傷，老翁今（7日）於高等法院承認有意圖造成身體嚴重傷害而淋潑腐液罪及襲擊致造成身體傷害罪等3項控罪，還押候判。

涉案被告鄒景文（71歲），被控1項襲擊致造成身體傷害罪及兩項有意圖造成身體嚴重傷害而淋潑腐液罪，被告今承認控罪。

案情指，51歲女事主於2009年與被告離婚，但兩人仍與兒子同住，直至去年5月，事主遷出與男友同居。2019年5月17日早上，事主於坑尾村輕鐵路月台候車期間，遭被告埋伏，被告並上前拳打她的頭部，被告指由於前一晚遭女兒責罵，因此他認為是事主不懂教女，而且事主不應另結新歡。

事主其後報警，被告被捕後於警誡下承認犯案，並指他懷疑事主教唆女兒責罵他，因此感到憤怒。事主其後送院診治，其面上有紅腫及裂傷。

被告其後於保釋期間，即2019年6月13日再度犯案。當日早上事主到達天水圍嘉湖新北江商場的一間髮廊上班準備工之際，被告手持一個膠樽入內，並將裡面的液體潑向事主的面部及身體，事主感到如火燒般，衣服亦開始冒煙，隨即發現該些為腐蝕性液體，故立即跑到對面另一間髮廊清洗。

期間被告一直窮追不捨，腐液更殃及途人，當事主進入對面的髮廊後，被告從側門進入髮廊，雙方再展開追逐，期間事主滑倒地上，被告隨即將她按住，並將腐液淋遍她的全身。

警方其後到場及拘捕被告，被告於警誡下承認因為事主不斷指他沒有用和年老，因此向事主淋潑通渠水。

事主送院後被診斷出雙眼受到3級化學燒傷，眼結膜受傷，全身19%表面被燒傷，日後或需接受植皮手術。而同樣被淋潑腐液的男途人，則全身1%表面被燒傷。涉案的腐液經化驗後，被證實含有94%濃度硫酸。

辯方今求情時指，被告希望向事主公開道歉。法官將案件押後至10月22日判刑，期間先為被告索取背景報告。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：楊詠渝