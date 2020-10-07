【扮嘢王】盧海鵬消瘦現身跟呂珊合唱　曾通波仔鵬哥中氣十足唱《幾許瘋語》【有片】

▲ 盧海鵬現身好友呂珊網上音樂會。

現年78歲的盧海鵬（鵬哥），自從08年12月接受「通波仔」手術後，減少公開演出，只偶而在圈中人的聚會上現身，令不少影迷懷念鵬哥搞笑演出。昨晚盧海鵬亮相好友呂珊的網上直播節目，雖然鵬哥比前消瘦不少，但精神不俗，更一口氣連唱4首歌，狀態十足。

盧海鵬自從兩年前完成通波仔手術，便減少幕前演出，專心養好身體。鵬哥昨日應好友呂珊邀請，為其網上節目《友星有聲．粵唱粵友》任表演嘉賓，跟呂珊互談往事，又高歌4曲。

▲ 盧海鵬比前消瘦不少。（影片截圖）

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近年鮮有公開露面的鵬哥，身形比以前消瘦，但依然十分有活力，跟呂珊大談行內趣事，轉數極高。

鵬哥在直播節目中分享入行經歷，憶述約5歲時便跟哥哥弟弟自組粵劇團，和其他小朋友一齊做戲，在街頭賣飛，因此愛上演戲。

他曾是民工團團長，領導不少團員，故鵬哥精通粵劇、畫劇、曲藝、舞蹈、歌唱，因此一度想考藝術學院，可惜當年剛好內地所有藝術學院、電影學院都不招生，故未能成功。

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之後鵬哥從內地來港，當年無綫藝訓班招生年齡上限25歲，但盧海鵬已經27歲，幸後來無綫放寛第3期藝員訓練班招生年齡，盧海鵬才成功申請入讀。

鵬哥又提到，在70年代他已到夜總會登台唱歌，當時每45分鐘收2000元，令呂珊驚訝鵬哥的演出收入原來極高。

鵬哥在節目又獻唱粵語歌《光棍姻緣》、《禪院鐘聲》。之後呂珊講到當年《歡樂今宵》鵬哥扮過不少歌手，如羅文、達明一派、泰迪羅賓等，令人印象深刻。

鵬哥其後唱出當年惡搞羅文的作品《幾許瘋語》（原曲為《幾許風雨》），之後再大合唱《獅子山下》，連唱4首歌，中氣十足。

▲ 鵬哥前年通波仔，曾由古天樂先墊支手術費。

古天樂墊支手術費做通波仔

從影45年的盧海鵬，向來有「扮嘢王」之稱，前年鵬哥發現血管阻塞，當時好友杜琪峯和古天樂努力游說他做「通波仔」手術，古天樂更替鵬哥預付20萬醫療費用，及後鵬哥索取保險賠償後再交還給古仔。

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現時鵬哥獨自留港生活，太太和家人則在加拿大，鵬哥自接受手術後，便減少演出，最近一次公開表演，是去年3月出席藝進同學會舉行的「藝進情濃30載」晚宴，鵬哥更以表演嘉賓身份在台上又唱又跳，而幕前演出則有為ViuTV拍攝的《仇老爺爺》。