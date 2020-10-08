【菇類營養】菇類營養價值大比拼　營養師拆解功效：蘑菇去水腫草菇降膽固醇

▲ 營養師拆解各種菇類營養價值

我們經常食用的菇類食物，營養價值也各有不同。Helpthy Wellness Center首席營養師梁凱宜（Hayley）在其facebook專頁列出7種常見菇類的營養價值、對人體健康的好處，以及食用注意事項。

Hayley指出，菇類有以下好處：

低卡、高纖維

蛋白質含量比一般蔬菜高，每100克菇類所含的蛋白質是蔬菜的2至3倍。

含豐富水溶性膳食纖維，可增加飽肚感，有助控制體重及避免代謝疾病。

注意：有痛風、低血壓、高鉀腎病，以及腸胃較差人士，要盡量少吃菇類。

7種菇類營養價值

Hayley列出7種常見菇類的熱量、營養素及功效，點擊圖片即睇：

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文章內容獲「Eat With Hayley - 營養師Hayley Leung」授權轉載

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責任編輯：黃泳欣