【小兒濕疹】媽媽憂B仔出汗起濕疹天涼照穿短袖衫　三姑六婆鬧︰唔識養就唔好生

▲ 有名台灣媽媽擔憂9個月大兒子熱到出汗誘發濕疹，讓BB穿短袖衫被罵不懂照顧孩子。

嬰兒的皮膚特別幼嫩，需家長悉心護理，而許多小朋友都受濕疹困擾，有爸媽會避免孩子出汗令濕疹惡化。近日天氣稍轉涼，有名台灣媽媽擔憂約9個月大的兒子熱到出汗誘發濕疹，繼續讓孩子穿短袖衫褲，卻被三姑六婆罵她不懂照顧孩子，大感委屈。

小兒常患的濕疹又稱「異位性皮膚炎」，皮膚會變紅及乾燥，有時甚至形成細小水泡，令患者十分痕癢，搔癢後的皮膚會變得厚硬粗糙，多出現於嬰兒面頰、手肘、膝蓋和身軀等部位。

容易熱到全身發作起濕疹

該媽媽網民在facebook群組「爆怨公社」發帖，她的兒子正有濕疹的問題，她表示當兒子太熱時就會全身發作，最近開始天氣轉涼，雖有為兒子添購長袖衣物，但因為兒子濕疹問題，避免熱出汗而令濕疹發作，主要給他穿短袖短褲，有時加薄外套。

近日兒子仍穿上夏天的衣服，不少路人見狀都指指點點，跟媽媽說教，包括說︰「穿太少了啦」、「這樣不行」、「小孩子都怕冷，你給他穿這樣」等，雖然媽媽被轟炸感到疲累，但都習慣了。

前幾天連續好幾天被路人說話，其實我是已經很習慣了！不太會對這些言語有甚麼情緒，反正大家都是關心，笑笑回應就好。

被路人罵不懂照顧孩子

可是，她前天遇到一名大媽，被她說了幾句，媽媽一於以往禮貌回應說謝謝，指自己的寶寶比較怕熱，可是大媽還不罷休繼續講，惹起媽媽憤怒。大媽說︰

不會養就不要生啦！你們這種人都會害到小孩。

媽媽心有不甘發帖大呻︰

哪種？哪種人？哪一種啦？我才想講都你們這種人害媽媽產後憂鬱啦！

濕疹兒媽媽代抱不平

有關帖文引起很多網民代為抱不平，尤其育有濕疹孩子的媽媽，她們都批評外人多管閒事。有媽媽分享經歷，孩子從小到大冬天都穿短袖短褲，曾被人諷刺沒錢買衣服給小孩穿，另一名網民的兒子一熱就會開始出紅疹而抓不停，嚴重時更會長膿包，還有的指兒子皮膚遇熱就紅腫，今年已21歲，濕疹情況沒改善，令父母感心痛。

此外，有網民教發帖媽媽跟大媽說︰「阿姨可能你上年紀了知識資訊不發達，現在很多孩子有皮膚過敏問題熱不得，所以請你以後不要隨意這樣說。」

小兒濕疹注意護理

據衞生署的資料，小朋友如有異位性皮膚炎/小兒濕疹，預防及護理方面，保持皮膚的清潔和滋潤，注意環境的溫度和濕度，避免讓嬰兒暴露於冷風和烈日之下，保持室溫適中。若嬰兒流汗，須替他抹乾汗水等等。衣物方面宜選擇棉質的衣物，避免讓羊毛、絲質、尼龍等質料直接接觸嬰兒的皮膚。

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責任編輯︰王明芳